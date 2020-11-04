Орлова, Влади и Вертинская: как жили иконы стиля в СССР

Одеваться в Советском Союзе "по моде" было нелегко. Все потому, что из-за закрытых границ информация о фасонах и образах доходила с большим опозданием, а магазины не баловали разнообразием. Но несмотря на все "Железные занавесы", были женщины, ставшие настоящими ззаконодательницами мод своего времени.

OBOZREVATEL рассказывает об актрисах – иконах стиля СССР разных десятилетий.

Второе десятилетие ХХ века – это расцвет немого кино с "камерным" исполнением драмы, любовных переживаний и комедий. Но в условиях отсутствия звука и черно-белого экрана украинка Вера Левченко и стала звездой, а затем и иконой стиля. Вера Холодная (именно такой псевдоним актриса взяла себе в начале 1920-х) покорила своей мягкостью и спектром чувств, которые умела передавать на экране без слов.

Женщины пытались повторять платья актрисы – с длинными юбками до середины голени, но обязательно – со свободной и заниженной талией, как тогда было модно (своеобразный протест корсетам). На лиф платья нашивались бусины или пайетки, чтобы "было как у Холодной". Кроме того, особой популярностью пользовались шляпки актрисы – с перьями и яркими лентами. В 1925 году Холодная появилась на публике, замотав голову длинной шалью, это произвело фурор.

Отдельно следует подчеркнуть макияж – актриса, нанося темные тени на все пространство между глаз и бровей, выделяла ресницы, чтобы придать взгляду "загадочности". И когда она скончалась, поэт Александр Вертинский посвятил ей стихотворение, где нашлось место и ресницам:

"Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль".

О первой советской кинодиве Фаина Раневская когда-то "запустила" в народ анекдот:

"Любовь Орлова придирчиво рассматривает содержимое чемодана и отмечает, что перчатки, которые она купила в Париже – не того цвета. и говорит: "Тогда придется ехать во Францию еще раз. Я хотела кремовые, а это – кофейные".

Эта шутка отразила страсть актрисы к красивым и качественным вещам. Настоящая слава к Орловой пришла после выхода фильмов "Цирк", "Волга—Волга" и "Веселые ребята". Эти картины объехали и многие международные фестивали, где прима советского кино буквально покорила зрителей своими нарядами в стиле "Золотой Голливуд".

Стоит ли говорить, что в СССР того времени Орлова была одной из первых икон стиля. Кстати, советская кинозвезда была первой, кто в погоне за молодостью обратился к пластической хирургии.

Если Любовь Орлова прославилась еще в эпоху музыкальных фильмов, которые в 1930-х активно выходили на советские экраны, то к концу десятилетия ситуация кардинально поменялась. Популярность вместо женственности и утонченности, заслужили женщины-работницы, верные соратницы мужчин на трудовом фронте. Это отразилось и на моде: вместо приталенных платьев – рабочие комбинезоны и незамысловатые узоры из ситца. Вместо красной помады – красная косынка, под которой пряталась короткая стрижка.

Однако, советской актрисе Валентине Серовой все равно удалось сохранить женственность и в героинях своих фильмов. К примеру, бойкой Кате Ивановой из знаменитой комедии "Девушка с характером" Серова придумала легкие белые блузки с узором, подчеркнувшие белокурые волосы актрисы и при этом, сделав акцент на спортивную фигуру, которая тогда была в своеобразном "тренде".

А героиня "Жди меня" – фильма, который снимался во время войны, примерила черное строгое платье с фигурным белым воротником, подчеркнув элегантность и женственность даже в самое трудное время. Кстати, факт: солдаты на фронте переписывали не только стихотворение Симонова "Жди меня", но и сохраняли фотографии, вырезки с плакатов или журналов с изображением Серовой.

Людмила Гурченко стала иконой стиля еще в неполные 25 лет, когда на экраны вышел знаменитый новогодний фильм "Карнавальная ночь". Наряды Леночки Крыловой с пышными юбками, кружевными воротниками и подчеркивающие тонкую талию актрисы, произвели настоящий фурор. Белое платье с блестками, в котором Гурченко исполняла песню "Пять минут", пытались повторить многие народные мастерицы.

Однако, мало кто знал, что приталенные платья, пышные юбки до колена – это проявления стиля нью-лук, который в 1947 году изобрел Кристиан Диор. Впервые в СССР его продемонстрировали в 1953 году, во время знаменитого показа в Москве.

Но если Диор лишь познакомил советских людей с новым стилем, то Гурченко же понесла нью-лук в массы, став настоящей иконой 1950-х. И целое десятилетие мода на пышные длинные юбки, выраженную талию и целомудренно закрытую грудь не сходила с экранов и не "забывалась" народом.

Знаменитой Ассоль из фильма "Алые паруса" Анастасии Вертинской, крайне повезло с наследственностью. Мама – грузинка Лидия Циргвава, передала двум своим дочкам – Анастасии и Марианне, прекрасную внешность и фигуру.

Последующие роли юной актрисы – красавицы Гуттиэре из "Человека-амфибии", Кити из "Анны Карениной" лишь укрепили всенародную славу иконы за Вертинской. В повседневной жизни девушка также старалась одеваться стильно, многие образы копируя из дефицитных на то время заграничных журналов.

И это особо прослеживается не только на экране, где, кстати, актриса также совершила революцию, вернув в моду утонченную женственность, аристократические черты лица и тела на замену "рабочей женщине" 1950-х. Кроме того, Вертинская принесла в СССР моду на объемную прическу, как у Одри Хепберн и неброский макияж глаз, подчеркивающий их разрез.

Особой популярности актриса достигла в период замужества за молодым тогда Никитой Михалковым, от которого родила сына на четвертом курсе театрального института. Есть несколько фото молодой пары, сделанные еще в середине 1960-х и можно с полной уверенностью сказать, что Михалков и Вертинская и сегодня заслужили бы славу it-girl и it-boy.

"Звенит январская вьюга" - эту песню все узнают с первых аккордов. Исполняла ее в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Нина Бродская, но композиция стойко ассоциируется с актрисой Натальей Селезневой, которая по-настоящему украсила всеми любимую картину. Визитной карточкой актрисы является ее красивое лицо, западные модельеры назвали бы его Baby Doll face.

Однако, благодаря не западному, а советскому модельеру Вячеславу Зайцеву, именно Селезнева стала иконой стиля 1970-х годов. Красное платье с белыми прямыми полосами или белый костюм с красными вставками и шляпкой – все было выполнено в строгих геометрических линиях и, в тайне от всеведущего Госкино, открыло советским женщинам завесу иностранной моды. Отдельной популярностью также пользовался красный костюм с брошью в виде ягодок и "тельняшкой". Зайцев, как это произошло и с Гурченко, принес на советские экраны новые веяния.

Советским зрителям польская актриса была знакома, в основном, лишь по одной, но по-настоящему "народной" роли – учительницы Нади Шевелевой, к которой в новогоднюю ночь по ошибке попадает Евгений Лукашин. Фильм "Ирония судьбы", вышедший под новый, 1976 год, прогремел на весь СССР, а вот Брыльска проснулась знаменитой.

Самое интересное, что советские женщины знали польку лишь по одному образу актрисы, но именно ему старались подражать. Повторить пытались и цепочки "бамбук", и меховую шапку (мода на которые осталась вплоть до 1990-х годов) и знаменитое платье песочного оттенка, фасон которого, к слову, придумал Ив Сен-Лоран в 1970 году. Кроме того, Брыльска ввела моду на прическу с завивкой и тонкие брови "домиком".

Кстати, эту моду Рязанов обыграл в своем следующем фильме "Служебный роман". Помните совет Верочки:

"Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая", - вот это и есть "те самые" брови.

Прославленная балерина, символ советского балета, Майя Плисецкая практически с самой юности была для многих примером для подражания. Причем, не только на сцене, но и в жизни. Танцовщица обладала, что называется, внутренним шармом и чувством стиля, поэтому умела практически "из ничего" создать композицию. Кроме того, ее супруг – композитор Родион Щедрин вспоминал, что Плисецкая могла собрать семь разных образов при наличии одного свитера и двух пар брюк.

Плисецкая ездила и в заграничные командировки, откуда привозила дизайнерские наряды, которые часто шили специально для нее. Балерина была знакома с Ив Сен-Лораном – кстати, рождение его знаменитой фразы: "Женщине для красоты нужен черный свитер и достойный мужчина рядом" приписывают именно ко времени знакомства с Плисецкой.

Специально для балерины Коко Шанель устроила закрытый показ, а Пьер Карден создал несколько сценических и повседневных костюмов в конце 1970-х, укрепив ее славу иконы стиля.

Марина Влади была женщиной советских грез. Легкая, воздушная, с романтичным французским флером и акцентом в русской речи – актриса родилась и выросла во Франции, в семье русских эмигрантов, которые покинули Россию еще до революции. Влади вновь связала свою судьбу с малой родиной, когда в ее жизни появился Владимир Высоцкий.

Вместе с ним звезда французского кино неоднократно приезжала в СССР и привезла с собой моду на сплошные легкие летние костюмы (один из них – черный в мелкий белый горошек стал настоящим хитом), вернула в тренд натуральные длинные волосы и челку. Кроме того, именно Марина Влади была одной из первых, кто начал открыто носить джинсы, не стесняясь "не советского вида" и незаметно для себя став иконой для подражания. Может быть, все дело было в том, что понятие этого самого "вида" было ей незнакомо?

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