Никитюк сверкнула грудью на пляже: горячее фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала яркое фото на День влюбленных. Так, она позировала в купальнике и с бокалом в руках.

Снимок Никитюк опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Выпьем за любовь?", - подписала фото ведущая.

"Горжусь, что у нас в Украине есть такие девушки", "Ты классная, прикольная", "Леся, ты нереальная красотка", "Леся, ты чудо! Зимой и в купальнике! Выпьем за любовь", "Люблю тебя", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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