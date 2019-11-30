Никакой ретуши: 50-летняя Лопес показала, как выглядит без фотошопа

50-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала, как выглядит без фотошопа.

Соответствующие снимки звезды, которая выглядит немного старше, чем на страницах глянцев, обнародовал Instagram-канал "Дневники знаменитостей".

В комментариях пользователи заявили, что лицо 50-летней Лопес без ретуши выглядит все равно лучше, чем у некоторых женщин в странах СНГ в 30 лет.

Лицо Дженнифер Лопес без фотошопа instagram/dnevniki_znamenitostey

"У нас в 30 в регионах выглядят хуже, чем она в 50", "Да, выглядит она свой возраст. Вот и реальное фото", "Шикарная женщина", "Для 50-и лет очень даже ничего", "Она прекрасна", "Возраст не обманешь", "Хороша Джей Ло", – отреагировали поклонники.

Как выглядит Джей Ло с фотошопом

Джей Ло - команда стилистов instagram/jlo

Лопес - фото, обработанное в фотошопе instagram/jlo

Дженнифер Лопес instagram/jlo

Джей Ло в модной фотосессии instagram/jlo

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лопес снялась в фотосессии для модного глянца GQ. Она позировала в откровенном платье, которое подчеркивало роскошную фигуру.

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