Небрежность и асимметрия: какие брови в моде этой осенью

Этой осенью в моде природная форма бровей.

Сейчас в тренде брови, которые предусматривают минимальное вмешательство пинцета. При этом широкие графичные брови с четко очерченными контурами покидают модную сцену. Не стоит делать их слишком темными и прокрашивать сплошной контур, пишет Harper’s bazaar.

Чтобы они выглядели натурально визажисты рекомендуют использовать на первом этапе макияжа прозрачный фиксирующий гель для бровей. Он придаст форму и позволит увидеть, какие места между волосками нужно заполнить карандашом. Главное условие: карандаш или кисть для прорисовки должны быть ультратонкими. С их помощью рисуем тонкие штрихи, имитирующие отдельные волоски и слегка растушевываем скошенной кистью.

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Допускаются легкая небрежность и асимметрия, свойственные натуральной форме бровей. После чего по волоскам можно слегка пройтись оттеночной тушью. Что касается тонов, ориентируйтесь на натуральный цвет своих волос. Брови должны мягко и свободно вписываться в образ, не утяжелять его и не жить отдельной жизнью.

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