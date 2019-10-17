Названа самая красивая девочка мира: как выглядит малышка

Шестилетняя Алина Якупова из России была названа самым красивым ребенком в мире в 2019 году.
Об этом сообщает The Daily Mail, уточняя, что маленькая россиянка работает моделью с четырех лет, поражая необычной красотой.
У Алины уже есть фотографии в журналах Instyle и Grazia. Девочка участвовала в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids. На официальную страницу юной модели в Instagram подписаны более 28 тысяч человек, и количество поклонников растет каждый день.
Алина Якупова признана самой красивой девочкой мира
instagram/alina_yakupova_official
Алина представляет детское модельное и действующее агентство President Kids (PK) Management. Менеджер модели Роман Кухар похвалил девочку за ее преданность работе и карьерный рост в таком возрасте.
"Я уверен, что секрет успеха Алины заключается не только в ее неземной красоте, но и в тяжелой работе и постоянном саморазвитии, несмотря на ее юный возраст", – признался он.
Алина Якупова - самая красивая девочка мира
instagram/alina_yakupova_official
Алина Якупова - фотосессия
instagram/alina_yakupova_official
Алина Якупова
instagram/alina_yakupova_official
Алина Якупова в меховой шапке
instagram/alina_yakupova_official
Алина Якупова в образе француженки
instagram/alina_yakupova_official
Алина Якупова в шляпе
instagram/alina_yakupova_official
Маленькая модница Алина Якупова
instagram/alina_yakupova_official
Алина Якупова
instagram/alina_yakupova_official
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году зарубежные СМИ назвали самой самой красивой девочкой планеты Настю Князеву, которая сейчас учится во втором классе.
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