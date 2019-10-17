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17 октября • обновлено в 09:57
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/ Красота

Названа самая красивая девочка мира: как выглядит малышка

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Шестилетняя Алина Якупова из России была названа самым красивым ребенком в мире в 2019 году.

Об этом сообщает The Daily Mail, уточняя, что маленькая россиянка работает моделью с четырех лет, поражая необычной красотой.

У Алины уже есть фотографии в журналах Instyle и Grazia. Девочка участвовала в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids. На официальную страницу юной модели в Instagram подписаны более 28 тысяч человек, и количество поклонников растет каждый день.

Алина Якупова признана самой красивой девочкой мира

Алина Якупова признана самой красивой девочкой мира

instagram/alina_yakupova_official

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Алина представляет детское модельное и действующее агентство President Kids (PK) Management. Менеджер модели Роман Кухар похвалил девочку за ее преданность работе и карьерный рост в таком возрасте.

"Я уверен, что секрет успеха Алины заключается не только в ее неземной красоте, но и в тяжелой работе и постоянном саморазвитии, несмотря на ее юный возраст", – признался он.

Алина Якупова - самая красивая девочка мира

Алина Якупова - самая красивая девочка мира

instagram/alina_yakupova_official

Алина Якупова - фотосессия

Алина Якупова - фотосессия

instagram/alina_yakupova_official

Алина Якупова

Алина Якупова

instagram/alina_yakupova_official

Алина Якупова в меховой шапке

Алина Якупова в меховой шапке

instagram/alina_yakupova_official

Алина Якупова в образе француженки

Алина Якупова в образе француженки

instagram/alina_yakupova_official

Алина Якупова в шляпе

Алина Якупова в шляпе

instagram/alina_yakupova_official

Маленькая модница Алина Якупова

Маленькая модница Алина Якупова

instagram/alina_yakupova_official

Алина Якупова

Алина Якупова

instagram/alina_yakupova_official

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году зарубежные СМИ назвали самой самой красивой девочкой планеты Настю Князеву, которая сейчас учится во втором классе.

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Красота модель
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю ничего особенного девочка и девочка у нас таких много
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