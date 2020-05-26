Назван главный продукт, который портит кожу

Голливудский дерматолог Нигма Талиб утверждает, что существует связь между появлением акне (угревой болезни) у взрослых и наличием в рационе молока.

Талиб уверена: убрав из рациона группу определенных продуктов (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно улучшить состояние кожи, пишет Cosmopolitan.

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Исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, провоцируют появление прыщей на лице. Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете говорят о том, что отказ от молока на месяц меняет состояние кожи.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет.

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