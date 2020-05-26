Главная Новости
26 мая • обновлено в 19:30
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Назван главный продукт, который портит кожу

1.3т
Читать материал на украинском

Голливудский дерматолог Нигма Талиб утверждает, что существует связь между появлением акне (угревой болезни) у взрослых и наличием в рационе молока.

Талиб уверена: убрав из рациона группу определенных продуктов (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно улучшить состояние кожи, пишет Cosmopolitan.

Назван главный продукт, который портит кожу

pexels.com

Исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, провоцируют появление прыщей на лице. Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете говорят о том, что отказ от молока на месяц меняет состояние кожи.

Назван главный продукт, который портит кожу

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Тег
Красота
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Lady Красота

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги