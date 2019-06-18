Мы не имеем права на ошибку — истории страсти и успеха от примы-балерины Шишпор

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор начала заниматься балетом с 4 лет, уже в 16 получила предложения от нескольких театров. В том числе Большого театра России и Венской государственной оперы. Однако отклонила все предложения ради работы на родине, став здесь мировой звездой.

Читайте на OBOZREVATEL интересные истории о жизни, успех, страдания и страсть в балете от Кристины Шишпор.

Кристина Шишпор Ivona - bigmir) net

О способностях и рекордах

Мой рекорд по фуэте – свидетельство того, что многолетняя настойчивость и титанический труд непременно приводят к победам. Не каждый человек сможет крутить такое количество фуэте, даже вообще их делать. В данном случае речь идет не просто о 48 вращениях. Их я могу выполнить хоть сейчас.

Сложность того рекорда состояла в том, что на момент его установки шел уже третий акт спектакля, когда ты уже не чувствуешь левой ноги и нет перерыва в па-де-де. И ты выходишь на уже очень натруженную ногу. Большинство балерин не выдерживают даже 32 вращений, что уж говорить о 48. А я решилась на этот эксперимент, прежде всего, чтобы испытать себя: смогу или нет.

О том, как добиваться своего, когда в тебя не верят

Мы с родителями решили, что я попробую поступить в хореографическое училище. Но меня туда не взяли. Сказали: балериной мне не быть. Не зачислили и в Школу искусств, посоветовав играть на скрипке. И я осталась в "Кияночке". Теперь это не просто танцевальный коллектив, а полноценная школа, которая развивалась на моих глазах - и вместе со мной.

Кристина Шишпор Пресс-служба

О том, как падать и снова подниматься

Мы же не роботы. Поэтому может случиться, что угодно. Ты можешь и поскользнуться, и упасть. Даже мировые звезды падали на сценах. Никто от этого не застрахован. Я тоже падала, и не раз. Помню, танцевала "Жизель" - и из шпагата в прыжке упала. Аж ахнула. И со мной ахнул весь зал. И ничего. Встала – и продолжила танцевать.

Кристина Шишпор Пресс-служба

О страсти к своему делу

Мои друзья всегда смеются, называют сверхчеловеком, который всегда работает, идет на работу, несмотря на то, что было накануне вечером. Иначе не могу. Что бы ни случилось, как бы ни чувствовал себя – идешь и работаешь над собой каждый день.

Об отсутствии права на ошибку

Мы не имеем права на ошибку. Мы выходим – и оказываемся лицом к лицу со зрителем. Отмотать назад пленку не удастся. На сцене у тебя есть только миг. И ты или используешь его, или нет.

Кристина Шишпор Пресс-служба

О страданиях и скрытой боли в балете

Когда балерина заходит за кулисы – лучше ее не видеть. Танцевать балет – невероятно трудно. Иногда после выступлений ты чувствуешь приступ удушья. Вздуваются сосуды на ногах и лице. Но уже через пять минут все проходит – и ты снова превращаешься в принцессу. Такую, какой тебя видят и любят зрители.

Если же все хорошо, после спектакля я нахожусь в эйфории. Но и она проходит. Довольно быстро адреналин приходит, начинаешь отходить. Иногда я даже чувствую что-то вроде депрессии. Ведь спектакль завершился – а хотелось еще так много сделать, успеть.

Кристина Шишпор Пресс-служба

О самой страстной публике

Прошлой весной я впервые побывала в Бразилии. Не ожидала, что эта страна мне настолько понравится. Мы выступали в Рио-де-Жанейро на огромной площадке под открытым небом, перед 20 тысячами зрителей на трибунах. Танцевали "Дон-Кихот". Встречали нас невероятно: и аплодировали, и топали, и не отпускали, постоянно вызывали на "бис". Когда публика благодарна, ты можешь и 25 представлений на адреналине станцевать.

О решении остаться работать в Украине

Сегодняшние выпускницы хореографических колледжей мечтают покорить Запад. Нужно иметь большую силу воли, чтобы достичь чего-то в нас. Остаться и стать кем-то в Украине – значительно сложнее, чем за рубежом. Вот кто-то и едет из нашей страны в поисках легких путей к признанию, кто – чтобы заработать больше денег. Я - осталась. И не жалею об этом решении. Потому что смогла стать прима-балериной и выполняю главные партии во многих спектаклях дома, в Украине.

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