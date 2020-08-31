Маникюр на осень и зиму 2020-2021: лучшие модные идеи

На осень и зиму 2020-2021 эксперты рекомендуют модный нюдовый маникюр, "голые ногти", омбре, синий, "красное вино", новый френч, маникюр "в горошек", живописный маникюр, тропикана и другие.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL публикует самые яркие и трендовые идеи для дизайна ногтей.

Модный маникюр золото 2020 ladywomans.ru

Модный нюдовый маникюр 2020-2021 Pinterest

"Голые ногти" Vera Wang

Маникюр "Голые ногти" 2020 Pinterest

Модный маникюр в горошек Pinterest

Живописный маникюр 2020-2021 Wday.ru

Маникюр "красное вино" Pinterest

Модное омбре 2020-2021 wfc.tv

Модный синий маникюр 2020 like-myself.ru

Оранжевый маникюр в тропическом стиле Pinterest

Френч на осень-зиму 2020-2021 @paintboxnails

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 53-летний мужчина из Нидерландов, выглядящий на 25, раскрыл секрет молодости.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!