Макияж и криминал: как арестованная американка стала мейкап-звездой

Американка Маршала Перкинс выложила в сеть фото из полицейского участка с ярким макияжем и стала интернет-звездой.

Девушку арестовали за хранение марихуаны, сообщает Buro 24/7.

Ее фотография из участка, опубликованная в твиттере, неожиданно для всех собрала 280 тысяч лайков и вызвала бурную реакцию аудитории. Публика сделала комплименты мейкапу Маршалы и попросила ее записать видеоурок с инструкциями, как его повторить. Девушке даже предложили запустить собственную бьюти-линию – такого поворота она вообще не ожидала.

Оказалось, что Перкинс хочет стать визажистом и вечером накануне ареста как раз занималась тем, что красилась и показывала процесс в прямом эфире в фейсбуке. Маршала собиралась на вечеринку с друзьями, поэтому мейкап выбрала заметный – с явным цветным акцентом на веках. Его-то и оценили пользователи твиттера. Теперь девушка даже рада, что попала за решетку, пусть и всего на несколько часов: "Я приняла это и теперь наблюдаю, куда вся эта история меня приведет", – говорит она.

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