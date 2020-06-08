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8 июня • обновлено в 16:17
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/ Красота

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

1.1т
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Звездные визажисты и другие бьюти-эксперты назвали оранжевые тени главным трендом лета 2020.

Об этом сообщает издание Stylecaster. По мнению специалистов, с помощью теплых и солнечных оттенков оранжевого можно создать яркий и оригинальный макияж, который дополнит любой образ.

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: instagram/rachelcrowemakeup

"От ярко-оранжевого и неонового до теплого персикового и коричнево-желтого такие тени помогут создать эффектный макияж глаз. Такой бьюти-look подойдет, как для вечернего образа, так и для повседневного стиля", – отметили эксперты.

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: instagram/rachelcrowemakeup

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: glamour.ru

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: glamour.ru

Кроме того, звездный визажист Дэниель Мартин добавил, что оранжевые тени подойдут абсолютно под каждый цвет глаз.

"Оранжевые тени создают ошеломительный эффект для каждого цвета глаз от ярко-голубых до коричневых. Для создания креативного и яркого макияжа используйте только оранжевый, а если хотите создать легкий orange-эффект, смешайте тени с мерцающим шоколадно-коричневым оттенком для эффекта дымчатости", – сказал он.

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: instagram/anita.niziol

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: instagram/ssuperliv

Макияж 2020: эксперты назвали главный тренд летнего сезона

Фото: instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Красота
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