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23 ноября • обновлено в 05:27
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/ Красота

Больно, но впечатляет: голливудская звезда раскрыла секрет идеальной кожи

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Звезда Голливуда Кейт Хадсон проходит неприятные процедуры, чтобы иметь идеальную кожу.

По словам 40-летней актрисы, ее главным приоритетом в вопросе красоты является цвет, передает издание The Daily Mail.

В частности, Хадсон правильно питается и пьет много воды. Дома проводит все стандартные процедуры, часто ходит в салон красоты.

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Актрисе приходится прибегать к популярному методу "омоложения", чтобы выглядеть всегда свежо и красиво. По словам Кейт, она использует жесткий кислотный пилинг в виде маски из специальных трав. Эта процедура является крайне неприятной, зато позволяет отшлифовать кожу.

"Это просто травы, активированные какой-то кислотой. Такое ощущение, что на твою кожу наносят наждачную бумагу", – уточнила голливудская актриса, пояснив, что болезненные ощущения быстро проходят, а кожа выглядит идеальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская раскрыла секрет красоты. Она рассказала, как заботится о теле, лице и волосах.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Кейт Хадсон
Теги
Красота шоу-бизнес
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