Больно, но впечатляет: голливудская звезда раскрыла секрет идеальной кожи

Звезда Голливуда Кейт Хадсон проходит неприятные процедуры, чтобы иметь идеальную кожу.
По словам 40-летней актрисы, ее главным приоритетом в вопросе красоты является цвет, передает издание The Daily Mail.
В частности, Хадсон правильно питается и пьет много воды. Дома проводит все стандартные процедуры, часто ходит в салон красоты.
Актрисе приходится прибегать к популярному методу "омоложения", чтобы выглядеть всегда свежо и красиво. По словам Кейт, она использует жесткий кислотный пилинг в виде маски из специальных трав. Эта процедура является крайне неприятной, зато позволяет отшлифовать кожу.
"Это просто травы, активированные какой-то кислотой. Такое ощущение, что на твою кожу наносят наждачную бумагу", – уточнила голливудская актриса, пояснив, что болезненные ощущения быстро проходят, а кожа выглядит идеальной.
After a particularly long day, I decided to host an impromptu cocktail party with my closest friends. As I prepared to whip up a batch of dirty vodka martinis I surveyed my bar, but I wasn’t 100% happy with my options. Then I wondered, “Are any of these vodkas founded by women?” I did some research, they weren’t. So, I decided to make my own just the way I like it! @KingStVodka #KingStVodka🍸✨
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