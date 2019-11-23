Больно, но впечатляет: голливудская звезда раскрыла секрет идеальной кожи

Звезда Голливуда Кейт Хадсон проходит неприятные процедуры, чтобы иметь идеальную кожу.

По словам 40-летней актрисы, ее главным приоритетом в вопросе красоты является цвет, передает издание The Daily Mail.

В частности, Хадсон правильно питается и пьет много воды. Дома проводит все стандартные процедуры, часто ходит в салон красоты.

Актрисе приходится прибегать к популярному методу "омоложения", чтобы выглядеть всегда свежо и красиво. По словам Кейт, она использует жесткий кислотный пилинг в виде маски из специальных трав. Эта процедура является крайне неприятной, зато позволяет отшлифовать кожу.

"Это просто травы, активированные какой-то кислотой. Такое ощущение, что на твою кожу наносят наждачную бумагу", – уточнила голливудская актриса, пояснив, что болезненные ощущения быстро проходят, а кожа выглядит идеальной.

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