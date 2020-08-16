Какой маникюр сделать в отпуск: 10 самых ярких идей

Для маникюра в отпуск можно смело использовать яркие цвета. Фото: @nailsprincess.roma / mykaleidoscope.ru
Делая маникюр перед отпуском, можно смело использовать яркие летние палитры. Это могут быть рисунки моря, песка, пальм, разноцветный френч, маникюр, выполненный в голубых и синих тонах, трендовый геометрический дизайн.
Специально для своих читательниц OBOZREVATEL собрал самые свежие идеи для маникюра.
Фисташковый маникюр в отпуск mykaleidoscope.ru
Голубой абстрактный маникюр peaccibrand / Instagram
Фисташковый маникюр на лето 2020 mykaleidoscope.ru
Яркий маникюр на лето fasingur.info
Голубой маникюр 2020 nailsprincess.roma / Instagram
Синий маникюр с пальмами в отпуск fasingur.info
Яркий летний маникюр 2020 fasingur.info
Разноцветный французский маникюр 2020 imarninails / Instagram
Маникюр с пальмами на лето nashemisto.dp.ua
Идеи для маникюр в отпуск Instagram / silviavidinova
Морской маникюр 2020 Instagram / d_beautyartist
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.
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