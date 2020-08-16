Какой маникюр сделать в отпуск: 10 самых ярких идей

Для маникюра в отпуск можно смело использовать яркие цвета. Фото: @nailsprincess.roma / mykaleidoscope.ru

Делая маникюр перед отпуском, можно смело использовать яркие летние палитры. Это могут быть рисунки моря, песка, пальм, разноцветный френч, маникюр, выполненный в голубых и синих тонах, трендовый геометрический дизайн.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL собрал самые свежие идеи для маникюра.

Фисташковый маникюр в отпуск mykaleidoscope.ru

Голубой абстрактный маникюр peaccibrand / Instagram

Фисташковый маникюр на лето 2020 mykaleidoscope.ru

Яркий маникюр на лето fasingur.info

Голубой маникюр 2020 nailsprincess.roma / Instagram

Синий маникюр с пальмами в отпуск fasingur.info

Яркий летний маникюр 2020 fasingur.info

Разноцветный французский маникюр 2020 imarninails / Instagram

Маникюр с пальмами на лето nashemisto.dp.ua

Идеи для маникюр в отпуск Instagram / silviavidinova

Морской маникюр 2020 Instagram / d_beautyartist

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.

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