Какой маникюр сделать на Новый год 2021: интересные идеи

Перед Новым годом 2021 нужно успеть сделать праздничный маникюр, так как мест у мастеров становится с каждым днем все меньше.

Есть множество креативных идей и о самых интересных вариантах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В этом году забавно и одновременно красиво будет смотреться маникюр с Санта-Клаусом или оленями. Вы можете выбрать любой понравившийся вариант и точно останетесь довольными.

Этой зимой у многих новогоднее настроение появилось намного раньше праздника, но, чтобы поднять его еще больше – необходимо разбавить свою жизнь ярким маникюром. Так, вы можете добавить такие рисунки как нарядные елки или новогодние украшения.

Так, в наступающий 2021 год вы можете смело войти с маникюром, которому добавите анималистичный узор. Это будет смотреться очень стильно и красиво.

На сегодняшний день в тренде остается маникюр, который делают с помощью специального магнита, создающего блестящий эффект под названием "хрустальная кошка".

Если за окном плохая погода и совсем нет снега, то новогоднее настроение сможет поднять новый маникюр с дизайном в виде снежинок.

Любительницы френча могут разбавить классический маникюр прозрачными кончиками на ногтях. Это будет выглядеть очень нежно.

Если вы не любите яркие маникюры с рисунками, то на Новый год 2021 можно сделать минималистичный дизайн, например, с блестками.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро Новый год и в этот праздник каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно. Кроме наряда, прически и аксессуаров необходимо также подобрать макияж.