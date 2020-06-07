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8 июня • обновлено в 02:34
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/ Красота

Как выглядеть моложе: модные стрижки на лето для женщин после 40

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Женщинам, которые достигли возраста 40 лет и старше, очень важно подобрать правильную стрижку, которая поможет полностью преобразиться.

Так, при правильном подходе парикмахера можно получить очаровательный образ с омолаживающим эффектом. OBOZREVATEL предлагает обратить внимание на стрижки, которые рекомендуются стилистами в этом сезоне.

Пикси

Эта яркая стрижка позволит создать легкий и нежный образ. Она легка в укладке и не отнимает много времени. Пикси выбирают уверенные в себе, целеустремленные и активные женщины.

Стрижка пикси

Стрижка пикси

Pinterest

Пикси

Пикси

Pinterest

Гарсон

Эта стрижка подходит миниатюрным дамам с идеальной формой лица.

Стрижка гарсон

Стрижка гарсон

Pinterest

Стрижка гарсон после 40

Стрижка гарсон после 40

Pinterest

Гарсон

Гарсон

Pinterest

Боб

Эта универсальная стрижка придаст объема волосам, с ней даже тонкие и тусклые волосы станут выглядеть намного привлекательнее. Боб позволит создать эффектный образ, который не останется без внимания окружающих.

Стрижка боб

Стрижка боб

Pinterest

Боб после 40

Боб после 40

Pinterest

Стрижка боб на волнистых волосах

Стрижка боб на волнистых волосах

Pinterest

Лесенка

Лесенка подойдет обладательницам средних волос. Эта стрижка поможет сделать лицо визуально более изящным и привлекательным, кроме того, она подходит практически всем, что приумножает ее популярность.

Стрижка лесенка

Стрижка лесенка

Pinterest

Лесенка на волнистых волосах

Лесенка на волнистых волосах

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Лесенка на средние волосы

Лесенка на средние волосы

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Лесенка на длинные волосы

Лесенка на длинные волосы

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как скрыть недостатки: модные женские стрижки после 30.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
женщины Стиль Мода Красота прическа стрижки
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