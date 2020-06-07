Как выглядеть моложе: модные стрижки на лето для женщин после 40

Женщинам, которые достигли возраста 40 лет и старше, очень важно подобрать правильную стрижку, которая поможет полностью преобразиться.

Так, при правильном подходе парикмахера можно получить очаровательный образ с омолаживающим эффектом. OBOZREVATEL предлагает обратить внимание на стрижки, которые рекомендуются стилистами в этом сезоне.

Пикси

Эта яркая стрижка позволит создать легкий и нежный образ. Она легка в укладке и не отнимает много времени. Пикси выбирают уверенные в себе, целеустремленные и активные женщины.

Стрижка пикси Pinterest

Пикси Pinterest

Гарсон

Эта стрижка подходит миниатюрным дамам с идеальной формой лица.

Стрижка гарсон Pinterest

Стрижка гарсон после 40 Pinterest

Гарсон Pinterest

Боб

Эта универсальная стрижка придаст объема волосам, с ней даже тонкие и тусклые волосы станут выглядеть намного привлекательнее. Боб позволит создать эффектный образ, который не останется без внимания окружающих.

Стрижка боб Pinterest

Боб после 40 Pinterest

Стрижка боб на волнистых волосах Pinterest

Лесенка

Лесенка подойдет обладательницам средних волос. Эта стрижка поможет сделать лицо визуально более изящным и привлекательным, кроме того, она подходит практически всем, что приумножает ее популярность.

Стрижка лесенка Pinterest

Лесенка на волнистых волосах Pinterest

Лесенка на средние волосы Pinterest

Лесенка на длинные волосы Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как скрыть недостатки: модные женские стрижки после 30.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!