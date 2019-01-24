''Как сваха Гузеева'': россияне высмеяли Мадонну за странную смену имиджа

Знаменитую певицу Мадонну россияне перепутали с эпатажной телезвездой, ведущей шоу "Давай поженимся" Ларисой Гузеевой. Причиной стала внезапная смена имиджа – поп-королева из блондинки превратилась в жгучую брюнетку.

Эксперименты Мадонны с внешностью рассмешили пользователей сети, а россияне массово начали сравнивать культовую исполнительницу с Гузеевой. Фото голливудская артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадре 60-летняя американская певица предстала с короткими черными локонами, похожими на парик. В дополнение Мадонна сделала довольно контрастный макияж, подчеркнув черным брови и ресницы. В подписи она указала, что готовится к "кровавому волчьему суперлунию" — лунному затмению.

Лариса Гузеева и Мадонна Коллаж OBOZREVATEL

Столь поразительное преображение вызвало немало вопросов и эмоций у фанатов. Не все оказались готовы к новому имиджу своего кумира, отметив, что она выглядит намного старше. Также поклонники заметили, что сейчас особенно стали видны последствия неудавшихся подтяжек лица, и сравнили темноволосую певицу с Гузеевой.

Новый имидж Мадонны Instagram @madonna

Лариса Гузеева Комсомольская правда

"Лариса Гузеева, ты ли это? Еле узнали, лицо степлером что ли натянула?" – возмутились фолловеры.

"Ты выпивать начала? В ее возрасте в черный не красятся, ужас какой-то", – добавили фанаты.

Лариса Гузеева Телепрограмма

Новый имидж Мадонны Instagram @madonna

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна появилась на публике со странным лицом. 60-летнюю певицу застукали папарацци в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, однако ее лицо казалось "восковым" и неподвижным, что очень удивило фанатов звезды.

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