"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой

Известная певица и актриса Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным снимком, однако многие начали переживать за ее здоровье.

Звезда позировала в купальнике, черных колготках и сапогах, продемонстрировав очень стройную фигуру. Фотографию в черно-белом стиле она опубликовала в Instagram.

"Ты понимаешь, тут такое дело…", – интригующе написала она, вызвав бурю эмоций среди фолловеров.

Мнения поклонников в комментариях разделились. Некоторые начали переживать, что она сильно похудела, другие же наоборот были в восторге.

"Никому не кажется, что ее страсть к похудению уже перерастает в болезнь? Какая она раньше была красотка, а сейчас страшно смотреть – кожа и кости. Из милоты только личико осталось, и то – худющее", "Худая как балалайка", "Вер, что-то вы худая совсем, надо больше кушать", "Какая худенькая", – заволновались поклонники.

"Ну это уже слишком откровенно", "Это наверно лучшее фото, что я у вас видел", "Прям с обложки", "Дерзкая", "Смартфон нагрелся от фотографии", "Черный ангел", – добавили восторженные фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL,в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов. Недавно она стала участницей марафона по похудению. Звезда развеяла основные мифы по поводу сладкого.

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