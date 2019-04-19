ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой

5.7тЧитать материал на украинском

Известная певица и актриса Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным снимком, однако многие начали переживать за ее здоровье.

Звезда позировала в купальнике, черных колготках и сапогах, продемонстрировав очень стройную фигуру. Фотографию в черно-белом стиле она опубликовала в Instagram.

"Ты понимаешь, тут такое дело…", – интригующе написала она, вызвав бурю эмоций среди фолловеров.

Новости
Украинская секс-бомба вызвала фурор горячей фотосессией

Мнения поклонников в комментариях разделились. Некоторые начали переживать, что она сильно похудела, другие же наоборот были в восторге.

"Никому не кажется, что ее страсть к похудению уже перерастает в болезнь? Какая она раньше была красотка, а сейчас страшно смотреть – кожа и кости. Из милоты только личико осталось, и то – худющее", "Худая как балалайка", "Вер, что-то вы худая совсем, надо больше кушать", "Какая худенькая", – заволновались поклонники.

"Ну это уже слишком откровенно", "Это наверно лучшее фото, что я у вас видел", "Прям с обложки", "Дерзкая", "Смартфон нагрелся от фотографии", "Черный ангел", – добавили восторженные фолловеры.

"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой
"Как балалайка": Брежнева взволновала поклонников худобой

Как сообщал OBOZREVATEL,в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов. Недавно она стала участницей марафона по похудению. Звезда развеяла основные мифы по поводу сладкого.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Вера Брежнева
Теги
шоу-бизнеспохудение
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Бывшая жена надеется, что у Брежневой рак! Разбила семью. Заслужила бы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения