Известная украинская певица раскрыла секрет красоты

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская раскрыла секрет красоты.

Так, на своей странице в Instagram звезда рассказала подписчикам, как заботится о теле, лице и волосах. Отметим, что такие лайфхаки позволяют ей оставаться молодой и свежей.

По словам Цибульской, в качестве средства по уходу за волосами она использует пантенол.

"Особенно летом и особенно, если термоукладки — это частая практика. Наношу на ночь и сплю до утра. Волосы блестят как после лечения”, — написала артистка.

Ольга Цибульская Фото из Instagram

Также, чтобы тело было нежным как шелк, Цибульская скрабирует его смесью из кофе, меда и масла для тела. Кроме того, певица использует крем под глаза на губы и шею, чтобы ее кожа оставалась свежей.

"Крем под глаза использую на губы и шею, там тоже нежная кожа. И обычно в кремах под глаза большая концентрация веществ для молодости и красоты", — отметила Ольга.

Ольга Цибульская Фото из Instagram

Что касается поддержания упругости груди, то и в этом случае у певицы есть свой рецепт.

"Когда-то врач-маммолог посоветовала утром и вечером мазать свои перси кремом (выбери любимый). И это должна быть привычка, как чистить зубы — без пропусков. Кожа действительно благодарит тебя. И даже после родов на моей груди не осталось следов”, – поделилась Цибульская.

Ольга Цибульская Фото из Instagram

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