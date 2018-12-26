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''Еще хуже стало'': Собчак кардинально изменила внешность после слухов о разводе

1.1тЧитать материал на украинском

Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак кардинально изменила имидж после слухов о своем разводе. Так, она опубликовала фото с новой прической.

Собчак изменила длину и цвет волос. Многие пользователи сети отметили, что такое решение она приняла из-за расставания со своим супругом Максимом Виторганом. Снимок ведущая разместила на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Ксения Собчак и Максим Виторган

МК

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Пользователи сети отметили, что Собчак неудачно сменила прическу и предыдущий вариант был лучше.

''Еще хуже стало'': Собчак кардинально изменила внешность после слухов о разводе
''Еще хуже стало'': Собчак кардинально изменила внешность после слухов о разводе
''Еще хуже стало'': Собчак кардинально изменила внешность после слухов о разводе
''Еще хуже стало'': Собчак кардинально изменила внешность после слухов о разводе

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и российская телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными оскорблениями в адрес друг друга.

''Еще хуже стало'': Собчак кардинально изменила внешность после слухов о разводе

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в сети появилась информация, что Ксения Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Муж телеведущей Максим Виторган отказался комментировать слухи, однако впервые вышел на публику без кольца на пальце.

Позже появилась первая реакция на развод и самой Собчак.

Персоны
Ксения СобчакКсенія Собчак
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