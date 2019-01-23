''Что за колхозница?'' Откровенные фото Никитюк спровоцировали споры в сети

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах.

Артистка предстала перед камерой в ярко-розовом купальнике с кружевыми вставками, который не понравился некоторым поклонникам Леси. Фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

В комментариях под фото фолловеры начали спорить о том, идет Никитюк ее образ или нет. Так, нашлись те, кто буквально засыпал телеведущую комплиментами.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

Другие же отметили, что малиновый купальник совершенно не к лицу девушке, и даже назвали образ Леси "колхозным".

"Леся, или это цвет не твой, или такой купальник. Как колхозница", – отметили некоторые пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по паркету Максимом Ежовым.

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