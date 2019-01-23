''Что за колхозница?'' Откровенные фото Никитюк спровоцировали споры в сети

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк сверкнула на камеру стройным телом во время отдыха на Мальдивах.
Артистка предстала перед камерой в ярко-розовом купальнике с кружевыми вставками, который не понравился некоторым поклонникам Леси. Фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.
В комментариях под фото фолловеры начали спорить о том, идет Никитюк ее образ или нет. Так, нашлись те, кто буквально засыпал телеведущую комплиментами.
Леся Никитюк
Instagram @lesia_nikituk
Другие же отметили, что малиновый купальник совершенно не к лицу девушке, и даже назвали образ Леси "колхозным".
3-й Райський день на Мальдівах! Насолоджуюсь кольорами... і смаженим тунцем)🙏 Найпопулярніше запитання в коментарях .. -А скільки коштує задоволення, відпочивати на Мальдівах? - середньостатистичному українцю зарплати вистачить на 16 хвилин і 35 секунд, це якщо без трансфера😆😆😆Так що дівчата, краще трясти кавалерів😁 Ну а мене українського блогера, другу в світі після @chiaraferragni запросили відвідати 3 найкращі і найновіші готелі на Мальдівах!зараз я в @carpediemresortsmaldives Так що дивіться сторіс, лайкайте ці райські куточки і пишіть запитання в коментарях! My look of the day @irinaadinaofficial 😎❤️ 3й день на Мальдивах очишуительный😍самый популярный вопрос в комментариях -А сколько стоит??? Ну ребята, зарплаты обычных людей здесь хватит на 16 минут и 47 секунд😆Хотя все возможно, нужно только захотеть! Ну а меня, второго блогера после @chiaraferragni пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня😂😂😂#Carpediembeachresort #socialbynature #likemindedtravellers #quospa #changeyourstatusquo #seizethedaymaldives @resortlife_travel, #resortlifetravel
"Леся, или это цвет не твой, или такой купальник. Как колхозница", – отметили некоторые пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания проекта "Танці з зірками" Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по паркету Максимом Ежовым.
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