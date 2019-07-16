"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в кружевном полупрозрачном платье без белья, засветив свою пышную грудь.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Тина Кароль засветила пышную грудь Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Тина Кароль эфффектно оголила спину Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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