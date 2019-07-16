Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

702 Читать материал на украинском

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в кружевном полупрозрачном платье без белья, засветив свою пышную грудь.

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Новости
Кайли Дженнер полностью оголилась на камеру: горячее фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья
"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль эфффектно оголила спину

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Что ты творишь с нами?" Тина Кароль завела сеть фото без белья

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel