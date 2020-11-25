Что нужно есть женщинам после 50 лет: самые полезные продукты

С возрастом все чаще необходимо уделять внимание своему здоровью, а особенно питанию. Так, после 50 лет некоторые продукты будут очень полезными для вашего организма.

Среди них есть и различные виды орехов, и привычные всем овощи, пишет "Рамблер".

Вещества, которые содержатся в этом корнеплоде, способны понизить артериальное давление и расширить сосуды. Кроме того, она положительно влияет на работу мозга, здоровье сердца и энергию.

После 50 лет употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции. Также этот продукт является источником белка, необходимого для поддержания мышечной массы.

Этот продукт помогает сохранить молодость и красоту кожи. В семенах подсолнечника много витамина Е и С, которые помогают бороться со свободными радикалами – главной причиной старения.

Эти овощи способны защищать кожу от повреждений и преждевременных морщин.

Съедая ежедневно несколько орехов пекан, можно существенно снизить риск развития болезней сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы продукты, которые уничтожают женское здоровье и красоту.