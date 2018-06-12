Безопасный отпуск: эксперт озвучила три главных правила

Пора отпусков в самом разгаре, и все с радостью мечтают уже о долгожданном отдыхе. Однако, многие бытовые проблемы могут заметно омрачить ожидания.

Известный украинский блогер, эксперт по здоровому образу жизни Ольга Фомина озвучила 3 простых совета, которые помогут оптимально спланировать отпуск и получить от него максимальную пользу для здоровья. Об этом она написала в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

Безопасный загар

Первое правило удачного отпуска, по словам Фоминой, касается пребывания на солнце.

"Все знают о вреде солнца, особенно с 12:00 до 15:00. И тем не менее, количество отдыхающих на пляже в это время, и даже с маленькими детьми, показывает, что не все осознают проблему. Любите себя, пользуйтесь солнцезащитным кремом, загорайте только в безопасное время, не гонитесь за бронзовым загаром. Уж лучше быть бледным, но здоровым, нежели смуглым, но больным", - отметила Ольга.

Безопасное купание

Что касается купания, эксперт советует выбирать специально оборудованные пляжи. На них большая вероятность, что берег будет пологим и убранным, а вода более-менее отвечающая стандартам чистоты. Душ на пляже после купания тоже лишним не будет.

Также Фомина советует купаться через 1,5-2 часа после еды в воде с температурой не ниже 18 градусов и лучше с компанией.

"Нырять в наших широтах я бы не рекомендовала никому (попавшие через слизистую водные амебы способны вызвать воспаление оболочки мозга, а личинки цикарий спровоцировать тяжело-инфицированные нарывы), а вот обмываться сразу после купания под проточной водой - напротив. Если вы сильно разогрелись лучше не прыгайте резко в холодную воду, особенно если у вас проблемы с сердцем. Ну и конечно следите за детками в воде", - отметила специалист.

Безопасное питание

А теперь самое интересное – питание во время отпуска.

"Я могла бы написать целую книгу, но ограничусь парой советов", написала Фомина.

1. Перед употреблением чего-то заморского, немытого, или продаваемого прямо на пляже "бабушкой - божьим одуванчиком" удостоверьтесь в наличии у вас достаточного количества лекарств от отравления.

2. В жару пейте больше бутилированной воды, лучше проверенных торговых марок.

3. Кушайте тщательно промытые свежие фрукты-ягоды.

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