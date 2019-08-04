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66-летняя Макрон сделала пластическую операцию: как она выглядит сейчас

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Первая леди Франции 66-летняя Брижит Макрон воспользовалась услугами пластических хирургов. Так, недавно ее заметили в элитной клинике в Париже.

Сначала Макрон сходила на консультацию с медиками, а уже на следующий день ей была сделана операция, пишет DailyMail.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

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Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом и длилось около трех часов. В этот же день супруга Эммануэля Макрона вышла из клиники. Отмечается, что Брижит перенесла процедуру по омоложению лица.

Операция была сделана еще в середине июля.

Брижит Макрон

Брижит Макрон

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

Как ранее писал OBOZREVATEL, жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит удивила всех своим внешним видом во время поездки в Египет. Первая леди с мужем посетили древнеегипетские храмы, высеченные в скале Абу-Симбел на западном берегу Нила. На экскурсию Брижит надела серый классический костюм и спортивные кроссовки от Louis Vuitton.

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Персоны
Бриджит Макрон Эммануэль Макрон
Место
Франция
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