53-летний мужчина из Нидерландов, выглядящий на 25, раскрыл секрет молодости

Эдсон Брандао никогда не прибегал к услугам пластических хирургов. Фото: Media Drum World

53-летний житель Нидерландов рассказал, как ему удается выглядеть на более чем 20 лет моложе.

Так, Эдсон Брандао никогда не прибегал к услугам пластических хирургов и считает своим секретом правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление, пишет Unilad.

В частности, Эдсон ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики.

Он признается, что чувствует себя не хуже, чем когда ему не было и 30: "Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал".

По словам мужчины, окружающие дают ему на вид 25 лет.

Эдсон Брандао считает своим секретом правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление Фото: Media Drum World

Эдсон Брандао ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики Фото: Media Drum World

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 46-летняя супермодель раскрыла неожиданный и дешевый секрет молодости.