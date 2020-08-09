53-летний мужчина из Нидерландов, выглядящий на 25, раскрыл секрет молодости

Эдсон Брандао никогда не прибегал к услугам пластических хирургов. Фото: Media Drum World
53-летний житель Нидерландов рассказал, как ему удается выглядеть на более чем 20 лет моложе.
Так, Эдсон Брандао никогда не прибегал к услугам пластических хирургов и считает своим секретом правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление, пишет Unilad.
В частности, Эдсон ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики.
Он признается, что чувствует себя не хуже, чем когда ему не было и 30: "Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал".
По словам мужчины, окружающие дают ему на вид 25 лет.
Эдсон Брандао считает своим секретом правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление Фото: Media Drum World
Эдсон Брандао ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики Фото: Media Drum World
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