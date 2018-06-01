Звезда "Сватов" впервые станет мамой

Молодая украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", впервые станет мамой.

О том, что артистка ждет первенца, рассказал украинский телеведущий, продюсер фильма "Скажене весілля" Юрий Горбунов изданию "Сегодня".

Ранее он утверждал, что собирается пригласить Кошмал сыграть главную роль в его фильме, однако оказалось, что она досталась другой актрисе.

Анна Кошмал Instagram @smorkovkina

"Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не вкладываемся в наши графики, и начали искать других героинь. Потом мы нашли Полину Василину и очень обрадовались ее кандидатуре", - поделился Горбунов.

Напомним, в фильме "Скажене весілля" сыграет также популярный украинский певец Олег Винник.

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