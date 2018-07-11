Трехлетняя принцесса Шарлотта поставила на место фотографов

Трехлетняя принцесса Шарлотта не осталась без внимания на крещении младшего брата принца Луи. Местом проведения таинства стала часовня Сент-Джеймсского дворца.

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма сумела поставить на место фотографов, сообщает Elle.

После крещения Луи, Шарлотта вышла из часовни, держа за руку отца. Проходя мимо фотографов, готовящихся отправиться вслед за королевской семьей, маленькая принцесса сообщила им: "Вы никуда не пойдете".

"He's not coming" Princess Charlotte said looking at the cameras as she left Prince Louis’ #RoyalChristening. She clearly wasn't up for sharing any of her little brothers' cake at the after-party (even if it was a 7-year old tier from Mum & Dad’s wedding) 🎂 pic.twitter.com/bnzou9If61 — Chris Ship (@chrisshipitv) 9 июля 2018 г.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty

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После церковного обряда члены королевской семьи отправились в Кларенс-хаус, где герцог и герцогиня Кембриджские организовали семейный ужин в честь крестин младшего сына. Главным угощением стал свадебный торт (оставшиеся от него части) Кейт и Уильяма, который те хранят с 2011 года. Это традиция: кусочки этого торта подавали и на крестинах принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали имена крестных родителей сына Луи.