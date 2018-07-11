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Трехлетняя принцесса Шарлотта поставила на место фотографов

1.6тЧитать новость на украинском

Трехлетняя принцесса Шарлотта не осталась без внимания на крещении младшего брата принца Луи. Местом проведения таинства стала часовня Сент-Джеймсского дворца.

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма сумела поставить на место фотографов, сообщает Elle.

После крещения Луи, Шарлотта вышла из часовни, держа за руку отца. Проходя мимо фотографов, готовящихся отправиться вслед за королевской семьей, маленькая принцесса сообщила им: "Вы никуда не пойдете".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Фото: Getty

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После церковного обряда члены королевской семьи отправились в Кларенс-хаус, где герцог и герцогиня Кембриджские организовали семейный ужин в честь крестин младшего сына. Главным угощением стал свадебный торт (оставшиеся от него части) Кейт и Уильяма, который те хранят с 2011 года. Это традиция: кусочки этого торта подавали и на крестинах принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали имена крестных родителей сына Луи.

Персоны
принцесса ШарлоттаКейт Миддлтонпринц Джордж
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