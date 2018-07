Трехлетняя принцесса Шарлотта поставила на место фотографов

Трехлетняя принцесса Шарлотта не осталась без внимания на крещении младшего брата принца Луи. Местом проведения таинства стала часовня Сент-Джеймсского дворца.

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма сумела поставить на место фотографов, сообщает Elle.

После крещения Луи, Шарлотта вышла из часовни, держа за руку отца. Проходя мимо фотографов, готовящихся отправиться вслед за королевской семьей, маленькая принцесса сообщила им: "Вы никуда не пойдете".

"He's not coming" Princess Charlotte said looking at the cameras as she left Prince Louis’ #RoyalChristening. She clearly wasn't up for sharing any of her little brothers' cake at the after-party (even if it was a 7-year old tier from Mum & Dad’s wedding) 🎂 pic.twitter.com/bnzou9If61