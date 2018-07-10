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Принц Джордж и принцесса Шарлотта вызвали у британской публики восторг

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В Великобритании состоялось крещение принца Луи, младшего сына Кейт Миддлтон, и принца Уильяма. Таинство, которое длилось около 40 минут, провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

На крестины младшего брата пожаловали принц Джордж и принцесса Шарлотта. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровали публику и продемонстрировали хорошие манеры.

В Королевскую часовню Сент-Джеймского дворца старшие дети герцога и герцогини Кембриджских пришли за руки с отцом, который подвел их к архиепископу Кентерберийскому, чтобы поздороваться.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Фото: Getty

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Фото: Getty

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Фото: Getty

Новости
Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали имена крестных родителей сына Луи

Принц Джордж, которому 22 июля исполнится пять лет, был одет в шорты и белую рубашку от Amaia. Трехлетняя Шарлотта появилась в платье с голубым рисунком. Голову Шарлотту украшал ободок от Pepa & Co.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, почему Кейт Миддлтон всегда выбирает наряды от Alexander McQueen для крестин детей.

Персоны
принц Джорджпринцесса ШарлоттаКейт Миддлтон
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