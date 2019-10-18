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18 октября • обновлено в 14:47
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"Прелестная девочка": повзрослевшая дочка Воли умилила сеть забавным видео

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Четырехлетняя дочка резидента Comedy Club Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София умилила сеть.

Ее мама опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором малышка загадывает загадку пользователям (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сыграем в "Что? Где? Когда?" Вопрос задаёт София Воля, 4 года. P.S. "Чаво это?" - это мы явно пересмотрели советские мультфильмы", – подписала под роликом Утяшева.

София Воля умилила сеть

София Воля умилила сеть

Кадр из видео

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Так, Соня спрашивает у зрителей: "Зеленое, но не травка, круглое, но не солнце, иногда может быть квадратное, иногда в форме сердечка. Чаво это".

Видео с озорной девочкой порадовало пользователей. Некоторые даже посмеялись, что не могут отгадать загадку от четырехлетнего ребенка.

"Чаво это? Прелестная девчушка", "Такая лапочка. Я не знаю, ты победила", "Деловая колбаса", "Прелесть какая", "Прелестная девочка", "Желаю тебе счастья", "Конфетка", – отреагировали пользователи.

"Прелестная девочка": повзрослевшая дочка Воли умилила сеть забавным видео
"Прелестная девочка": повзрослевшая дочка Воли умилила сеть забавным видео
"Прелестная девочка": повзрослевшая дочка Воли умилила сеть забавным видео
"Прелестная девочка": повзрослевшая дочка Воли умилила сеть забавным видео

Утяшева и Воля с детьми

Утяшева и Воля с детьми

instagram/liasanutiasheva

Как сообщал OBOZREVATEL, летом журнал Forbes оценил состояние комиков в своем рейтинге "40 до 40" самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта. Павел Воля возглавил рейтинг с годовым доходом в 2,5 миллиона долларов.

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Персона
Павел Воля
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес дети
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70rus xxx
70rus xxx
Однажды Муромец Илья, Имея чин богатыря, Дозором шастал по степи И встретил камень на пути На камне буквы, между прочим...
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70rus xxx
70rus xxx
Илюша в грамоте не очень А что поделать? Надо ждать, Того, кто сможет прочитать. Хватает грамотных прохожих
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70rus xxx
70rus xxx
Идёт калика перехожий - Стоять, кудесник! Гой еси! Куда идёшь ты по Руси? Коль чтец, то к камню подойди, Перетолмачь...переведи..
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