Лилия Ребрик на выпускном дочери не смогла сдержать слез

В семье телеведущей и актрисы Лилии Ребрик, которая 30 апреля во второй раз стала мамой, праздник - старшая дочь Ребрик окончила детский садик.

На странице в Instgaram Лилия поделилась яркими семейными фото. Как оказалось, даже совсем крошечная сестричка Дианы присутствовала на празднике.

По словам Лилии, Полина спокойно спала под музыку и песни.

Дочь Лилии Ребрик Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Диана с другом Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Диана с воспитательницей Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Диана Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Сегодня в нашей Бусинки первый в ее жизни выпускной. Выпускной в саду. Даже не верится, как быстро пролетело время... только и спрашиваешь себя: "КОГДА?!?!?!". Смотрела сегодня на нее на празднике и мысли возникали...Такая взрослая и такая маленькая. Красивая. Самодостаточна. Свободная. Умная. Так хочется, чтобы на ее пути встречались хорошие люди, чтобы она всегда оставалась человечной и искренней, чтобы ее не обижали. Чтобы чаще беззаботно улыбалась! Чтобы была по-настоящему счастливой! (Как мама с папой) Я наплакалась...Мамы меня поймут", - написала актриса.

А вот малышка, которую Лилия родила, недавно впервые сходила на праздник. "Она спала под музыку, стихи и песни, под аплодисменты...Это свидетельствует о том, что атмосфера там великолепна", - написала Ребрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая Катя Осадчая рассказала, как ей удается совмещать материнство и успешную карьеру.