Ани Лорак показала подросшую дочь-турчанку

Обосновавшаяся в России украинская певица Ани Лорак показала редкую фотографию своей дочери.

Кадр, на котором запечатлена шестилетняя София, артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Моя маленькая принцесса София. Любви, добра и радости..." - нежно подписала певица снимок.

Дочь Ани Лорак София Instagram @anilorak

Ани Лорак с дочерью Софией Instagram @anilorak

Напомним, что дочь Софию Ани Лорак родила от своего мужа - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. 9 июня девочке исполнится семь лет.

Пользователи сети отметили, что малышка очень похожа на свою звездную маму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заявляла, что старается уберечь дочь от публичности.