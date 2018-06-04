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Ани Лорак показала подросшую дочь-турчанку

1.3тЧитать новость на украинском

Обосновавшаяся в России украинская певица Ани Лорак показала редкую фотографию своей дочери.

Кадр, на котором запечатлена шестилетняя София, артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Моя маленькая принцесса София. Любви, добра и радости..." - нежно подписала певица снимок.

Дочь Ани Лорак София

Instagram @anilorak

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Ани Лорак с дочерью Софией

Instagram @anilorak

Напомним, что дочь Софию Ани Лорак родила от своего мужа - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. 9 июня девочке исполнится семь лет.

Пользователи сети отметили, что малышка очень похожа на свою звездную маму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заявляла, что старается уберечь дочь от публичности.

Персона
Ани Лорак
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