Ани Лорак показала подросшую дочь-турчанку

Обосновавшаяся в России украинская певица Ани Лорак показала редкую фотографию своей дочери.
Кадр, на котором запечатлена шестилетняя София, артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Моя маленькая принцесса София. Любви, добра и радости..." - нежно подписала певица снимок.
Дочь Ани Лорак София
Instagram @anilorak
Ани Лорак с дочерью Софией
Instagram @anilorak
Напомним, что дочь Софию Ани Лорак родила от своего мужа - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. 9 июня девочке исполнится семь лет.
Пользователи сети отметили, что малышка очень похожа на свою звездную маму.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заявляла, что старается уберечь дочь от публичности.