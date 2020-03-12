56-летний мужчина выглядит на 30: в чем секрет "вечной" молодости

Житель английского города Ковентри Энди Уилкинсон раскрыл секрет, который помогает ему в 56 лет выглядеть на 30.

Так, секретом "вечной молодости" мужчина поделился с изданием Daily Mail.

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Как сообщается, пять лет назад британец ушел из бизнеса в спорт. Энди устроился на работу в один из местных спортивных залов фитнес-тренером. По словам Уилкинсона, именно регулярным физическим нагрузкам он обязан своей молодой внешностью.

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Кроме того, мужчина уделяет внимание здоровому сну и правильному питанию (контролирует количество потребляемых калорий, меньше ест высокоуглеводных продуктов и полностью отказался от вредной пищи и пищевых добавок).

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Также Энди признался, что он старается как можно меньше волноваться:

"Я стараюсь жить сегодняшним днем и не думать о плохом".

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Примечательно, что у мужчины три взрослых дочери и семь внуков. Однако, несмотря на это, как говорит Энди, незнакомые люди часто не дают ему больше 30 лет.

Энди Уилкинсон с внуками Instagram @andyw_fitness

"Обычно люди не верят, что я дедушка семи внуков. И многие молодые девушки хотят познакомиться со мной в Instagram", – говорит британец.

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

Энди Уилкинсон Instagram @andyw_fitness

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