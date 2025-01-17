Зендея показала идеальный цвет маникюра, от которого в восторге все

Об американской актрисе Зендее часто вспоминают в контексте моды, ведь она регулярно демонстрирует публике свой утонченный вкус в выборе одежды и маникюра. Ее выход на церемонии "Золотой глобус " в 2025 году не стал исключением.

Видео дня

Зендея показала идеальный дизайн – это классический розовый оттенок, который еще называют свадебным. Как сообщает Hello Fashion, все взгляды гостей были прикованы к кольцу знаменитости с 5-каратным бриллиантом, которым она впервые подтвердила помолвку с коллегой Томом Холландом.

Звезда "Претендентов", вероятно, знала, что ее новое бриллиантовое украшение привлечет много внимания, поэтому и выбрала сдержанный маникюр. Такой вневременный дизайн часто становится выбором невест.

Нейл-мастер актрисы Лиса Кон опубликовала снимок ее маникюра в Instagram вместе с подписью: "Для меня было большой честью приобщиться к потрясающему виду Зендеи на церемонии. Ее элегантность, грация и неоспоримый талант делают ее настоящей иконой стиля на красной дорожке и вне ее".

Обычно подобные оттенки маникюра звезды выбирают для объявлений о помолвке. Например, как ранее писал OBOZ.UA, в декабре Селена Гомес продемонстрировала свое потрясающее кольцо в Instagram с элегантным маникюром бледно-розового оттенка.

Простой, но изысканный дизайн, гармонично выглядит как на коротких ноготках, так и на длинных. Овал, мягкий квадрат или "балерина" – нежно-розовый лак подчеркнет красоту ноготков разной формы.

Ранее OBOZ.UA писал о самых модных цветах маникюра 2025 года: от "королевского" синего до лавандового.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!