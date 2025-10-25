Заметите разницу с первого раза: как правильно наносить консилер

Какие бы недостатки кожи вы не хотели скрыть – темные круги под глазами, пигментация, высыпания, шрамы – современная косметика предлагает вам единое решение. Ваш макияж сделает безупречным такой продукт, как консилер.

Но наносить его во всех случаях нужно по-разному. Как сделать это без ошибок, разбиралось издание Glamour. Оно обратилось к профессиональным визажистам, которые рассказали о секретах использования консилера для различных нужд.

Советы для новичков

Если вы еще ни разу не пользовались консилером или хотите начать свое знакомство с этим продуктом заново, попробуйте продукт с жидкой формулой. Такие формулы более деликатны, они легко растушевываются, и вы можете экспериментировать с наложением слоев для достижения идеального покрытия. Начните с тоненького слоя продукта, а затем доведите его до желаемого уровня покрытия. Если вы нанесли слишком много, консилер будет сложнее исправить.

Для начала положите продукт на кожу несколькими точками там, где вам нужно покрытие. Далее похлопайте по лицу в этом месте безымянным пальцем, чтобы растушевать консилер до желаемого уровня.

Как только вы поймете, как работает консилер, вы можете поэкспериментировать, используя кисти и косметические спонжи. Что касается правильного наслоения, для ровного макияжа сначала нанесите тональный крем, а затем осветляющий консилер немного светлее вашего тонального крема. Сухой коже также может потребоваться дополнительное увлажнение перед нанесением макияжа.

После нанесения тонального крема наложите несколько точек консилера, а затем вбейте его в кожу кистью или спонжем. Не размазывайте и не растягивайте продукт, чтобы он не скатывался и не собирался в складки.

Как прятать консилером темные круги под глазами

Этот продукт прекрасно перекрывает темные участки кожи вокруг глаз, но нужно знать несколько секретов. Нанесите консилер точечно под глаза, а затем обязательно примените его во внутренних уголках глаз. И не забудьте закрепить продукт легкой пудрой для фиксации на весь день.

А вот в область "гусиных лапок" средство наносить не стоит. Оно подчеркнет мелкие морщинки.

Как замаскировать покраснения

Если вам нужно скрыть разного рода покраснения кожи, вам не обойтись без пудры для фиксации консилера. Воспользуйтесь своим привычным средством, немного светлее тона кожи, а затем припудрите кожу. Особенно когда перекрываете кожу вокруг носа, где красные участки наиболее видимы.

Впрочем, с серьезными покраснениями это может не сработать. В таком случае обратите внимание на зеленый консилер. Его наносят под тональный крем, чтобы нейтрализовать красный оттенок. После такой обработки тон и консилер натурального оттенка срабатывают идеально.

Как скрыть прыщи

Эти точечные воспаления нам приходится скрывать едва ли не чаще всего. И это довольно сложная задача, ведь маскировать приходится не только нежелательный цвет, но и рельеф. В таком случае вам на помощь придет праймер. Он восстанавливает текстуру проблемной кожи и дает хорошую базу для консилера.

Как скрыть шрам

В первую очередь оцените тип шрама – он может быть выпуклый или плоский, и от этого будет зависеть, какой метод нанесения и формулу консилера следует использовать. Если шрам выпуклый, лучше подойдет кремовый, легкий консилер. Для плоских нужна более плотная формула с матирующим эффектом. И в обоих случаях понадобится продукт, который обеспечивает полное покрытие. Конечно, не забудьте о пудре для фиксации.

