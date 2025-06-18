УкраїнськаУКР
русскийРУС

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
357
От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Одной из загадок моды является то, как ежегодно дизайнеры одновременно придумывают и воплощают одни и те же тенденции в своих моделях. В частности, обращают внимание на одинаковые цвета и оттенки.

Видео дня

Не стало исключением и лето 2025 года. Как пишет журнал Vogue, среди тенденций сезона можно четко выделить семь цветовых решений, которые чаще всего встречались на подиумах. А затем перекочевали в витрины магазинов. Такое разнообразие делает нынешний летний сезон уникальным. Ведь обычно в трендах сезона доминирует один, реже два или три цвета. Этим летом выделить единого фаворита невозможно – любителям моды предлагают выбирать между разнообразием красок, причем как ярких, так и пастельных. И вот на что советует обратить внимание Библия моды.

Цвет сливочного масла

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Если вы хотели добавить в свой гардероб больше цвета, но боялись чрезмерной яркости, этот тренд – именно то, с чего стоит начать. Нежным оттенком желтого украсили свои коллекции Chloé, Chanel и Toteme. Попробуйте неожиданный стильный трюк – сочетайте цвет сливочного масла с черным, чтобы получить более строгий и при этом изысканный дуэт.

Деликатный розовый

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

В прошлый раз, когда розовый был в тренде, это был яркий и горячий оттенок Барби. В этом году дизайнеры в восторге от более сдержанного и нежного розового. Alaïa, Khaite и Loewe соединили его мягкость со скульптурностью кроя, делая этот оттенок не романтично-девичьим, а изысканным и элегантным. Именно таким оттенком розового рекомендуют дополнить свой гардероб минималистам. А тем, кто хочет неожиданных колористических сочетаний, рекомендуют выбирать в пару шоколадный коричневый.

Сливовый

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Насыщенный оттенок спелой сливы – это сложный и невероятно интересный цвет. С одной стороны его вполне можно отнести к базовым, с другой – он настолько необычный, что его сложно пропустить мимо внимания. Сливовый советуют использовать в монохромных образах, настолько он самодостаточен.

Голубой хлопок

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Свежий голубой во всем его разнообразии в этом сезоне лучше всего использовать в хлопковых вещах – рубашках, платьях, шортах. И сочетать с простыми геометрическими принтами – полоской или мелкой клеткой. Да, это немножко напоминает офис, но при этом придает деловому стилю более расслабленный вид.

Цвет молочного шоколада

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Да, это именно тот знаменитый Mocha Mousse, выбранный институтом Pantone цветом 2025 года. Замша, кожа, шерсть - он идеально сочетается именно с натуральными материалами. И с верхней одеждой. От укороченных замшевых курток у Miu Miu до драпированных джерси платьев у Lemaire и Gucci, цвет молочного шоколада может стать идеальным фоном для любых других модных цветовых трендов сезона. Сочетайте его с ярким красным или бледно-голубым.

Синий с красным

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Когда-то такое сочетание использовали в основном для изготовления спортивной одежды. Сейчас эта классическая пара приглушенных оттенков встречается везде. Тренд на эту пару задал модный дом Prada. Если сомневаетесь, выберите один цвет из пары как базовый и добавьте к нему аксессуары второго оттенка.

Мандариновый

От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Сочный цитрусовый оттенок этим летом встречается везде – в богато драпированных блузах, легких длинных юбках и даже вечерних платьях. Оттенок спелого мандарина – это свежий способ ввести цвет в свой гардероб.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно выбирать и стилизовать джинсы этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.