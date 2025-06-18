От тонкого розового до строптивой сливы: самые трендовые цвета лета 2025 года

Одной из загадок моды является то, как ежегодно дизайнеры одновременно придумывают и воплощают одни и те же тенденции в своих моделях. В частности, обращают внимание на одинаковые цвета и оттенки.

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Не стало исключением и лето 2025 года. Как пишет журнал Vogue, среди тенденций сезона можно четко выделить семь цветовых решений, которые чаще всего встречались на подиумах. А затем перекочевали в витрины магазинов. Такое разнообразие делает нынешний летний сезон уникальным. Ведь обычно в трендах сезона доминирует один, реже два или три цвета. Этим летом выделить единого фаворита невозможно – любителям моды предлагают выбирать между разнообразием красок, причем как ярких, так и пастельных. И вот на что советует обратить внимание Библия моды.

Цвет сливочного масла

Если вы хотели добавить в свой гардероб больше цвета, но боялись чрезмерной яркости, этот тренд – именно то, с чего стоит начать. Нежным оттенком желтого украсили свои коллекции Chloé, Chanel и Toteme. Попробуйте неожиданный стильный трюк – сочетайте цвет сливочного масла с черным, чтобы получить более строгий и при этом изысканный дуэт.

Деликатный розовый

В прошлый раз, когда розовый был в тренде, это был яркий и горячий оттенок Барби. В этом году дизайнеры в восторге от более сдержанного и нежного розового. Alaïa, Khaite и Loewe соединили его мягкость со скульптурностью кроя, делая этот оттенок не романтично-девичьим, а изысканным и элегантным. Именно таким оттенком розового рекомендуют дополнить свой гардероб минималистам. А тем, кто хочет неожиданных колористических сочетаний, рекомендуют выбирать в пару шоколадный коричневый.

Сливовый

Насыщенный оттенок спелой сливы – это сложный и невероятно интересный цвет. С одной стороны его вполне можно отнести к базовым, с другой – он настолько необычный, что его сложно пропустить мимо внимания. Сливовый советуют использовать в монохромных образах, настолько он самодостаточен.

Голубой хлопок

Свежий голубой во всем его разнообразии в этом сезоне лучше всего использовать в хлопковых вещах – рубашках, платьях, шортах. И сочетать с простыми геометрическими принтами – полоской или мелкой клеткой. Да, это немножко напоминает офис, но при этом придает деловому стилю более расслабленный вид.

Цвет молочного шоколада

Да, это именно тот знаменитый Mocha Mousse, выбранный институтом Pantone цветом 2025 года. Замша, кожа, шерсть - он идеально сочетается именно с натуральными материалами. И с верхней одеждой. От укороченных замшевых курток у Miu Miu до драпированных джерси платьев у Lemaire и Gucci, цвет молочного шоколада может стать идеальным фоном для любых других модных цветовых трендов сезона. Сочетайте его с ярким красным или бледно-голубым.

Синий с красным

Когда-то такое сочетание использовали в основном для изготовления спортивной одежды. Сейчас эта классическая пара приглушенных оттенков встречается везде. Тренд на эту пару задал модный дом Prada. Если сомневаетесь, выберите один цвет из пары как базовый и добавьте к нему аксессуары второго оттенка.

Мандариновый

Сочный цитрусовый оттенок этим летом встречается везде – в богато драпированных блузах, легких длинных юбках и даже вечерних платьях. Оттенок спелого мандарина – это свежий способ ввести цвет в свой гардероб.

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