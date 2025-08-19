Выглядят роскошно: лучшие стрижки на осенний сезон

Осень традиционно вдохновляет на перемены, и прически становятся одним из лучших способов освежить образ. Теплые оттенки, структурированные стрижки и естественные волны в этом сезоне выглядят особенно гармонично.

Видео дня

Парикмахеры советуют обратить внимание на стильные и удобные варианты, которые не требуют сложного ухода, но при этом добавляют образу элегантности.

В моде как классические решения, так и современные смелые эксперименты. Каждая из представленных стрижек имеет собственный характер, поэтому легко найти ту, которая подойдет именно вам.

Текстурированные волны

Растрепанные и легкие волны создают эффект естественности, что прекрасно вписывается в атмосферу осенних прогулок. Такая прическа добавляет волосам движения и объема, при этом сохраняя легкость и непринужденность. Она подходит как для повседневного стиля, так и для романтических вечеров.

Короткий боб

Классический короткий боб сохраняет актуальность и осенью. Он отличается гладкими линиями и элегантностью, а более темные осенние оттенки волос делают его еще более выразительным. Такая стрижка подчеркивает черты лица и подходит женщинам, которые любят лаконичность и стиль.

Стрижка бикси

Бикси — это сочетание боба и пикси, которое выглядит игриво и дерзко. Она отлично подходит тем, кто стремится к переменам и готов к смелым экспериментам. Осенней выразительности прическе можно добавить с помощью насыщенного окрашивания или мелирования в глубоких оттенках драгоценных камней.

Боб до подбородка

Гладкий и структурированный боб, касающийся челюсти, создает смелый и одновременно утонченный образ. Его острая форма добавляет элегантности, делая прическу универсальной для офисных будней или вечерних выходов. Это вариант для тех, кто ценит четкие линии и стильную простоту.

Кудрявая пикси

Короткая пикси с естественными локонамивыглядит непринужденно и в то же время чрезвычайно стильно. Она легко укладывается, не требует много усилий в уходе и подходит для тех, кто хочет подчеркнуть естественную красоту волос. Эта стрижка дарит свободу и комфорт, оставляя образ женственным.

Длинные слои

Волнистые длинные слои добавляют волосам подвижности и объема, что особенно подчеркивает осеннее настроение. Такая прическа идеальна для тех, кто не хочет отказываться от длины, но хочет освежить стиль. Она выглядит одновременно элегантно и естественно.

Современная стрижка шег

Шег снова в тренде благодаря своим текстурированным слоям и легкому объему. Эта стрижка придает волосам непринужденный вид и позволяет экспериментировать с укладками. Осенью она особенно актуальна, ведь выглядит стильно даже без сложного ухода.

OBOZ.UA предлагает женщинам с круглой формой лица подборку идеальных причесок, которые подчеркнут красоту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.