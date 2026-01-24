Вы наносили консилер под глаза неправильно: как надо

Консилер для многих – самый проблемный этап макияжа. Он может скатываться в морщинки, подчеркивать сухость или исчезать уже через несколько часов после нанесения. Многие годами считают, что причина – в типе кожи или "неудачном" продукте.

На самом же деле проблема часто кроется в технике нанесения. Один простой прием может полностью изменить вид макияжа и сделать его более стойким, говорят эксперты.

В чем главная ошибка

Самый распространенный способ – поставить несколько точек консилера под глазом и сразу растушевать кистью. Формально он работает, но имеет серьезный минус: консилер не успевает "схватиться" с кожей. Из-за этого покрытие получается слабее, быстрее исчезает в течение дня и забивается в мелкие морщинки.

Как правильно наносить консилер под глаза

Профессиональные визажисты советуют изменить всего один шаг, и результат будет заметен сразу.

Шаг 1. Наносите меньше, но точнее

Нанесите небольшое количество консилера во внутреннем уголке глаза и во внешнем уголке.

Не стоит наносить продукт вдоль линии ресниц – именно там он чаще всего скатывается.

Шаг 2. Подождите

Не растушевывайте сразу. Дайте консилеру 30–60 секунд, пока вы работаете над другими зонами лица. За это время он немного "подсыхает" и обеспечивает более плотное покрытие.

Шаг 3. Растушуйте правильно

После этого:

либо мягко вбейте консилер рыхлой буфинговой кистью;

либо используйте слегка влажный спонж для более естественного финиша.

Движения должны быть легкими, прижимающими, а не растягивающими.

Шаг 4. Зафиксируйте пудрой

Наберите немного рассыпчатой пудры, снимите излишек на ладони и лишь затем легко прижмите пудру под глазами.

Это закрепляет консилер, предотвращает заломы и делает покрытие стойким на целый день.

Почему этот метод работает

Когда консилер имеет время "осесть", онлучше сцепляется с кожей и обеспечивает более плотное, ровное покрытие. Фиксация пудрой без избытка предотвращает скатывание и сухой эффект. В результате зона под глазами выглядит гладкой, свежей и ухоженной даже в конце дня.

