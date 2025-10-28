Всего одно движение: как сделать из старой прически новую за считанные секунды
Чтобы обновить старый образ и придать лицу "свежести", не обязательно экспериментировать с многошаговыми прическами и аксессуарами. Все гениальное – просто.
Именно это и подтверждает новая статья модного журнала Vogue, автор которой благодаря одному движению изменила свой имидж. Все дело – в проборе.
Неважно, носите вы прямой пробор или боковой – его изменение обязательно пойдет на пользу. Оно придаст образу новизны, а также поможет увеличить объем на затылке. Изменение пробора – с центрального на боковой или наоборот – может трансформировать стиль и добавить ему гламура.
Как изменить пробор:
- Определите сторону, на которую хотите сместить пробор (чаще всего – противоположная от привычной). Следует обратить внимание на симметрию лица. Иногда "нерабочую" щеку лучше закрыть водопадом локонов, чтобы визуально уменьшить или подчеркнуть черты лица.
- Перенесите пробор пальцами, если ничего нет под рукой, или расческой с узкой ручкой сразу после мытья. Волосы "лягут" лучше, если высушить их в желаемом направлении, а не оставить высыхать самостоятельно. Можно на несколько часов заколоть непослушные пряди на затылке.
- Зафиксируйте легким спреем или лаком, если нужно, чтобы волосы не выдергивались назад.
- Если привыкли к среднему пробору — дайте себе несколько часов/дней на адаптацию и обратите внимание на реакцию окружающих.
Этот способ перевоплощения идеально подходит тем, кто хочет обновиться без затрат и рисков, или стремится создать эффектное впечатление во время праздника.
