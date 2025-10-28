Всего одно движение: как сделать из старой прически новую за считанные секунды

Чтобы обновить старый образ и придать лицу "свежести", не обязательно экспериментировать с многошаговыми прическами и аксессуарами. Все гениальное – просто.

Видео дня

Именно это и подтверждает новая статья модного журнала Vogue, автор которой благодаря одному движению изменила свой имидж. Все дело – в проборе.

Неважно, носите вы прямой пробор или боковой – его изменение обязательно пойдет на пользу. Оно придаст образу новизны, а также поможет увеличить объем на затылке. Изменение пробора – с центрального на боковой или наоборот – может трансформировать стиль и добавить ему гламура.

Как изменить пробор:

Определите сторону, на которую хотите сместить пробор (чаще всего – противоположная от привычной). Следует обратить внимание на симметрию лица. Иногда "нерабочую" щеку лучше закрыть водопадом локонов, чтобы визуально уменьшить или подчеркнуть черты лица. Перенесите пробор пальцами, если ничего нет под рукой, или расческой с узкой ручкой сразу после мытья. Волосы "лягут" лучше, если высушить их в желаемом направлении, а не оставить высыхать самостоятельно. Можно на несколько часов заколоть непослушные пряди на затылке. Зафиксируйте легким спреем или лаком, если нужно, чтобы волосы не выдергивались назад. Если привыкли к среднему пробору — дайте себе несколько часов/дней на адаптацию и обратите внимание на реакцию окружающих.

Этот способ перевоплощения идеально подходит тем, кто хочет обновиться без затрат и рисков, или стремится создать эффектное впечатление во время праздника.

OBOZ.UA предлагает советы стилистов по цвету помады под разноцветные наряды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.