Винтажное пальто из 2000-х покорило тренды: как носить самую модную верхнюю одежду сезона

Винтажное пальто из 2000-х годов вновь покоряет модные тренды. Богемный стиль, который был на пике популярности в начале этого тысячелетия, выбирают звезды по всему миру.

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Грандиозному возвращению винтажного пальто модницы обязаны таким брендам, как Chloé и Etro. Недавно в таком наряде на вертолетной площадке в Вест-Сайде засветилась супермодель Белла Хадид, передает французский Vogue.

Знаменитость надела пальто в стиле Penny Lane от итальянского бренда Dolce & Gabbana. Особенностью этой верхней одежды является искусственный мех, который обрамляет воротник и низ рукавов.

Белла сочетала пальто с бежевыми сапогами по колено от Celine, очками Chanel с желтыми линзами и сумкой Keepall от Louis Vuitton. Не забыла Хадид и об аксессуарах в виде кольца и роскошных сережек.

Стоит отметить, что в подобном стиле появилась Кейт Хадсон в фильме "Почти знаменит", который вышел в 2000 году.

Пальто можно носить как под угги с кепкой, так и под аккуратные сапоги. Модницы сочетают его также с джинсами. Главное – не забывать правильно подбирать цветовую палитру.

Ранее OBOZ.UA писал, что Белла Хадид стала главной героиней новой кампании Miss Sixty весна-лето 2025, вернув в моду простую и эффектную прическу из 80-х.

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