Простая и эффектная прическа из 80-х вернулась в моду: как ее повторить

Американская супермодель Белла Хадид стала главной героиней новой кампании Miss Sixty весна-лето 2025, вернув в моду простую и эффектную прическу, которая была популярной в 80-х годах. Речь идет об объемном конском хвосте, который способен украсить любой образ.

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В новой рекламной кампании Белла позировала в ностальгических нарядах и в винтажной атмосфере. Волосы модели были собраны в высокий и объемный хвост. Соответствующими снимками Хадид поделилась в Instagram.

Повторить такую прическу в стиле 80-х довольно просто. Она будет отлично смотреться на длинных волосах как в повседневной жизни, так и для выхода в свет.

Характерной чертой высокого хвоста, похожего на фирменную прическу певицы Арианы Гранде, является то, что он начинается с гладкой, блестящей основы. Такого эффекта можно добиться при помощи геля.

Собрать волосы на затылке позволит резинка или лента. Кончики необходимо подкрутить. Такая прическа позволит выгодно подчеркнуть скулы и сделать акцент на глазах.

Примечательно, что конский хвост отлично подойдет обладательницам низкого роста. Дело в том, что собранные таким образом волосы визуально вытягивают силуэт. Такую прическу можно носить как под классический лук, так и под романтичные наряди или же под джинсы с кроссовками.

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