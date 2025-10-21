Виктория Бекхэм и ее 14-летняя дочь удивили неожиданными образами на семейном ужине. Фото

Британская исполнительница Виктория Бекхэм и ее единственная дочь Харпер поразили общественность довольно необычными для себя образами. Поклонники привыкли видеть знаменитость и 14-летнюю девочку в изысканных аутфитах, которые обычно шьют для них на заказ, но для семейного ужина они выбрали удобные спортивные костюмы.

И все же, хотя бывшая участница поп-группы Spice Girls и ее дочь надели непринужденные луки, достаточно времени уделили своим прическам, чтобы они выглядели безупречно. Семейная фотография, которую артистка ранее обнародовала в своих соцсетях, появилась на сайте издания HELLO.

Виктория Бекхэм попозировала на камеру в светло-серых джоггерах и объемном свитшоте. Из аксессуаров она отдала предпочтение небольшим серьгам. Певица сделала нюдовый макияж, а глаза сделала более выразительными с помощью темно-коричневых теней.

В свою очередь, Харпер Бекхэм появилась на семейном ужине в похожем образе. Девушка надела oversize спортивный костюм глубокого синего оттенка и распустила свои белокурые волосы.

Стоит отметить, что Виктория и Харпер Бекхэмы не впервые предпочитают парные аутфиты. В 2022 году их заметили на модном мероприятии в Париже в total-black образах. Артистка выбрала приталенное платье с объемными рукавами, а ее дочь вышла в люди в наряде с открытыми плечами и глубоким вырезом.

