В стиле 90-х: старый тренд маникюра снова в моде

Бьюти-тренды бурных девяностых снова с нами. От матовых теней для век до безумных дизайнов маникюра – все возвращается сейчас в моду.

Видео дня

Как напоминает издание Glamour, именно в девяностые маникюр стал важным источником культурного самовыражения. Под влиянием поп-музыки, эстетики гранжа и появления супермоделей, нейл-тренды 90-х отражали эстетический бунт и были полны индивидуальности. Палитра маникюра 90-х бросалась в крайности – от нежных пастельных цветов и аккуратного френча до неоновых лаков и металлизированного декора.

И этой осенью все эти элементы будут на пике популярности. Так что, если вам давно хотелось чего-то чрезвычайно безумного, но вы не знали, с чего начать, попробуйте маникюр в стиле девяностых. Вот несколько трендовых идей для этого.

Неоновые цвета

Ничто так не отсылает нас к эстетике девяностых, как неоновые краски в маникюре. Они используются во всех мыслимых и немыслимых формах – от однотонного покрытия до разноцветных росписей и декора. Чем затейливее и ярче, тем лучше.

Френч

Французский маникюр был настоящим бьюти-фетишем девяностых. Вспомните лишь иконические длинные квадратные ногти Памелы Андерсон времен ее съемок в "Спасателях Малибу". Сейчас френч с радостью повторяет даже Кайли Дженнер. Впрочем, белыми кончиками выбор дизайнов не ограничивается. Раскрашивайте их бешеными принтами – точечками или пятнами леопарда. Не сдерживайте полет своей фантазии.

Глиттер и металлик

Все металлизированные типы покрытия снова в тренде. Особенно если речь идет о металлическом глитере с крупными выразительными частицами. Особенно модным будет маникюр с сочетанием нескольких оттенков глиттера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стилизовать этой осенью модный черный маникюр.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.