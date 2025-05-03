В какой цвет покрасить волосы в 2025-м: топ трендовых оттенков

Эксперименты с цветом волос – одно из самых мощных изменений во внешности. Всего несколько оттенков могут полностью изменить ваш образ, настроение и даже восприятие себя. В новом сезоне акцент смещается на природные гаммы с мягкими переливами, которые выглядят элегантно и роскошно, но не требуют чрезмерного ухода.

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Если вы ищете вдохновение для следующего визита в салон, выбираете между теплыми карамельными прядями или глубокими коричневыми переливами, эксперты обнародовали подборку трендов. Эти оттенки будут на пике популярности в 2025 году.

Теплый блонд (Buttercream Blonde)

Мягкий, объемный и сияющий маслянистый блонд станет главным выбором для тех, кто хочет освежить классический блонд без лишней яркости. В отличие от холодного платинового, этот вариант придает тепло и естественный блеск волосам. Идеально подходит для мягкого обрамления лица благодаря технике освещения прядей.

Мусс мокка (Mousse Mocha)

Для обладательниц темных волос мокко становится новым маст-хевом. Глубокий кофейно-коричневый оттенок имеет естественный вид и придает волосам многомерность. Мокко идеально гармонирует с загорелой кожей и создает эффект здорового блеска без необходимости радикального освещения.

Смешанный медовый (Blended Honey)

Бронзовый медовый балаяж – сочетание золотистых, медовых и карамельных тонов – станет фаворитом среди тех, кто стремится к мягкому сиянию и объемности. Без резких контрастов этот оттенок выводит натуральную красоту волос на новый уровень.

Медный цвет (Cowboy Copper)

Самый горячий тренд среди теплых оттенков. Ковбойская медь – это микс глубокого каштанового и ярких медных нот, который подходит большинству типов кожи и придает волосам особый блеск. Особенно подходит тем, у кого светлая или средне-теплая кожа и карие или зеленые глаза.

Баллояж (Brunette Balayage)

Для тех, кто любит темные цвета, но хочет прибавить легкости и игры света, эта техника – идеальный выбор. Дымчатые блики, деликатно переплетающиеся с глубоким каштановым или черным цветом, создают иллюзию объема и движения. Лили Коллинз и Камила Морроне выбирают этот стиль.

Пралине-коричневый (Praline Brown)

Сочетание золотистых и шоколадных тонов создает уютный, теплый оттенок, который выглядит особенно выигрышно в холодные месяцы. Техника покраски сочетает тонкие бейбилайты с насыщенными широкими оттенками, создавая многослойный эффект.

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