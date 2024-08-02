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Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Анна Боклажук
Lady Oboz
3 минуты
2,2 т.
Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Французский маникюр изобрел Джефф Пинк в 1975 году для актрис на съемочных площадках, которым часто приходилось изменять цвет ногтей между сценами. Это отнимало много времени, а классический и нейтральный дизайн французского маникюра означал, что он работал в разных сценах и не влиял на непрерывность фильма. С тех пор французский стиль стал классическим и вневременным как для маникюра, так и для педикюра.

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И, независимо от того, любите ли вы его или ненавидите, французский педикюр никуда не денется, а ведущие маникюрные технологии заявляют, что он возвращается в моду, пишет Who What Wear. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими идеями дизайна французского педикюра.

Молочный французский педикюр

Это такой красивый вариант французского педикюра, который имеет молочно-белое основание и четкие белые кончики.

Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Классический французский педикюр

Победить классический французский педикюр невозможно, так что просто сделайте его. Для этого выберите прозрачное розовое основание и соедините его с белым кончиком, чтобы ваши ноги выглядели ухоженными и шикарными.

Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Французский педикюр Pink Jelly

Розовый желе-лак на этом педикюре придает традиционному педикюру веселое обновление.

Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Выберите для основания прозрачный желейно-розовый цвет, к которому вы будете стремиться возвращаться снова и снова. Он придаст ногтям здоровый розовый оттенок. А кончики – классически белые.

Розовый французский педикюр

Если хочется более смелого френча – выбирайте более насыщенный розовый, который прекрасно заменяет стандартные мягкие прозрачные розовые цвета. Этот оттенок обладает легкой прозрачностью, что выглядит очень хорошо для французского педикюра.

Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Персиковый французский педикюр

Если вам надоел розовый, стоит попробовать персиковое основание для французского педикюра. К примеру, прозрачный молочно-персиковый лак, который обеспечит прозрачный оттенок персика и будет выглядеть шикарно и сделает ваши пальцы ног яркими и здоровыми.

Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Цветной французский педикюр

Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Кто сказал, что вы должны придерживаться белого французского? Экспериментируйте с цветами кончиков френча от смелых и ярких до нежных пастельных. Это может быть и алый и нежно сиреневый. Какой выберете сегодня?

Цветной французский педикюр

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