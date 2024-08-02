Устаревший тренд педикюра возвращается в моду в последний месяц лета. 6 идей для вдохновения

Французский маникюр изобрел Джефф Пинк в 1975 году для актрис на съемочных площадках, которым часто приходилось изменять цвет ногтей между сценами. Это отнимало много времени, а классический и нейтральный дизайн французского маникюра означал, что он работал в разных сценах и не влиял на непрерывность фильма. С тех пор французский стиль стал классическим и вневременным как для маникюра, так и для педикюра.

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И, независимо от того, любите ли вы его или ненавидите, французский педикюр никуда не денется, а ведущие маникюрные технологии заявляют, что он возвращается в моду, пишет Who What Wear. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими идеями дизайна французского педикюра.

Молочный французский педикюр

Это такой красивый вариант французского педикюра, который имеет молочно-белое основание и четкие белые кончики.

Классический французский педикюр

Победить классический французский педикюр невозможно, так что просто сделайте его. Для этого выберите прозрачное розовое основание и соедините его с белым кончиком, чтобы ваши ноги выглядели ухоженными и шикарными.

Французский педикюр Pink Jelly

Розовый желе-лак на этом педикюре придает традиционному педикюру веселое обновление.

Выберите для основания прозрачный желейно-розовый цвет, к которому вы будете стремиться возвращаться снова и снова. Он придаст ногтям здоровый розовый оттенок. А кончики – классически белые.

Розовый французский педикюр

Если хочется более смелого френча – выбирайте более насыщенный розовый, который прекрасно заменяет стандартные мягкие прозрачные розовые цвета. Этот оттенок обладает легкой прозрачностью, что выглядит очень хорошо для французского педикюра.

Персиковый французский педикюр

Если вам надоел розовый, стоит попробовать персиковое основание для французского педикюра. К примеру, прозрачный молочно-персиковый лак, который обеспечит прозрачный оттенок персика и будет выглядеть шикарно и сделает ваши пальцы ног яркими и здоровыми.

Цветной французский педикюр

Кто сказал, что вы должны придерживаться белого французского? Экспериментируйте с цветами кончиков френча от смелых и ярких до нежных пастельных. Это может быть и алый и нежно сиреневый. Какой выберете сегодня?

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