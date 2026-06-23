Удлиняют силуэт: три модели купальников, которые делают фигуру стройнее

От выбора купальника часто зависит общий вид фигуры. Правильно подобранная модель может подчеркнуть все достоинства вашей внешности и скрыть недостатки.

Видео дня

Неизменной классикой, пользующейся спросом у девушек с разными типами фигуры, являются цельные купальники. Такие модели могут сформировать красивый силуэт и визуально устранить проблему лишних сантиметров на талии. Какие модели купальников сделают вашу фигуру стройнее, а также на что обратить внимание при выборе пляжной одежды, рассказывает OBOZ.UA.

Танкини

Модель танкини идеально подойдет для тех, кто хочет скрыть животик. Внешне он похож на комплект из трусиков и майки. Верх купальника имеет более свободный крой, благодаря чему лишние сантиметры, растяжки и другие нюансы будут скрыты.

Купальник-платье

Его также называют "свим-дрес". Крой изделия похож на классический цельный купальник, но имеет дополнительный элемент в виде юбки. Такая модель подходит тем, кому нужно скорректировать область живота и бедер.

Майо

Среди цельных купальников большой популярностью пользуется модель майо. От классических закрытых купальников майо отличается тем, что в нём нет поддерживающего каркаса для груди, зато есть пришитые бретели.

Какой купальник выбрать, если хочется скрыть живот?

Есть несколько правил, которые помогут выбрать такую модель купальника, которая визуально сделает вашу фигуру стройнее.

избегайте моделей из блестящих тканей – они могут визуально добавить вам объема;

лучше, если в составе ткани будут эластан и лайкра – это материалы, обеспечивающие наилучший утягивающий эффект;

хорошо, если у купальника будут утягивающие вставки в области живота;

обратите внимание на модели с боковыми вставками контрастного цвета. Они визуально убирают лишние сантиметры. Также такую функцию выполняют вставки из сетки;

Они визуально убирают лишние сантиметры. Также такую функцию выполняют вставки из сетки; Стоит выбирать купальник своего настоящего размера. Не нужно рассчитывать на то, что меньший размер сделает вас стройнее. Наоборот, это может создать обратный эффект: недостатки фигуры станут еще более выраженными. Кроме того, при ношении купальник не своего размера может перетягивать и натирать.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какиекупальники были в моде в СССР. Эволюция купальников в СССР отражала не только изменение эстетики, но и постепенные преобразования самого общества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!