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Удлиняют силуэт: три модели купальников, которые делают фигуру стройнее

Анна Якубец
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
Как выбрать купальник
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От выбора купальника часто зависит общий вид фигуры. Правильно подобранная модель может подчеркнуть все достоинства вашей внешности и скрыть недостатки.

Неизменной классикой, пользующейся спросом у девушек с разными типами фигуры, являются цельные купальники. Такие модели могут сформировать красивый силуэт и визуально устранить проблему лишних сантиметров на талии. Какие модели купальников сделают вашу фигуру стройнее, а также на что обратить внимание при выборе пляжной одежды, рассказывает OBOZ.UA.

Танкини

Модель танкини идеально подойдет для тех, кто хочет скрыть животик. Внешне он похож на комплект из трусиков и майки. Верх купальника имеет более свободный крой, благодаря чему лишние сантиметры, растяжки и другие нюансы будут скрыты.

Купальник-танкини.

Купальник-платье

Его также называют "свим-дрес". Крой изделия похож на классический цельный купальник, но имеет дополнительный элемент в виде юбки. Такая модель подходит тем, кому нужно скорректировать область живота и бедер.

Купальник-платье.

Майо

Среди цельных купальников большой популярностью пользуется модель майо. От классических закрытых купальников майо отличается тем, что в нём нет поддерживающего каркаса для груди, зато есть пришитые бретели.

Купальник майо.
Купальник-майо.

Какой купальник выбрать, если хочется скрыть живот?

Есть несколько правил, которые помогут выбрать такую модель купальника, которая визуально сделает вашу фигуру стройнее.

Как подобрать купальник.
  • избегайте моделей из блестящих тканей – они могут визуально добавить вам объема;
  • лучше, если в составе ткани будут эластан и лайкра – это материалы, обеспечивающие наилучший утягивающий эффект;
  • хорошо, если у купальника будут утягивающие вставки в области живота;
  • обратите внимание на модели с боковыми вставками контрастного цвета. Они визуально убирают лишние сантиметры. Также такую функцию выполняют вставки из сетки;
  • Стоит выбирать купальник своего настоящего размера. Не нужно рассчитывать на то, что меньший размер сделает вас стройнее. Наоборот, это может создать обратный эффект: недостатки фигуры станут еще более выраженными. Кроме того, при ношении купальник не своего размера может перетягивать и натирать.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какиекупальники были в моде в СССР. Эволюция купальников в СССР отражала не только изменение эстетики, но и постепенные преобразования самого общества.

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