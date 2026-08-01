Удлиняет ногти: как сделать модный итальянский маникюр

Итальянский маникюр, который также называют slimline manicure, помогает визуально сделать ногтевую пластину длиннее и уже. Секрет техники заключается в особом нанесении лака: мастер не закрашивает ноготь полностью, а оставляет с обеих сторон очень тонкие промежутки.

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Такие промежутки практически незаметны, однако создают оптическую иллюзию удлиненных ногтей. Техника особенно подходит людям с широкими ногтевыми пластинами, но её можно повторить и самостоятельно дома, сообщает Instyle.

Что такое итальянский маникюр

Её главная задача – не изменить истинную форму ногтя, а скорректировать ее с помощью правильного нанесения лака.

Звездный нейл-мастер Денни Таварес объяснил, что этот стиль особенно нравится людям с широкими ногтевыми пластинами, поскольку он не подчеркивает их истинную ширину.

Если визуально уменьшить ширину, ногти будут казаться длиннее и изящнее. Именно такого результата часто стремятся добиться обладательницы широких ногтевых пластин.

Звездный мастер маникюра Жаклин Фам назвала итальянский маникюр техникой точного нанесения покрытия, которая обеспечивает аккуратный салонный результат.

Лак или гель наносят не вплотную к коже, а немного отступая от нее. Для этого используют тонкий кисточку, которая помогает сформировать ровные и четкие края.

Такую технику можно сравнить с контурированием в макияже. Узкие неокрашенные участки по обеим сторонам ногтя выделяют его центральную, самую длинную часть. После завершения маникюра эти промежутки почти не видны, однако они существенно меняют общее восприятие формы.

Итальянский маникюр также удобен для выполнения в домашних условиях. По словам Фам, благодаря небольшим отступам лак реже попадает на кожу, поэтому результат выглядит аккуратнее и профессиональнее.

Что понадобится для итальянского маникюра

Для выполнения этой техники потребуются:

тонкая кисточка для прорисовки линий;

плоская кисточка для очистки краев;

обычный или гелевый лак;

базовое и верхнее покрытие;

при необходимости – небольшое количество средства с ацетоном.

Денни Таварес отметил, что итальянский маникюр не слишком сложно повторить самостоятельно. С гель-лаком работать немного легче, поскольку он не высыхает сразу и оставляет больше времени для выравнивания линий. Однако сделать такое покрытие можно и обычным лаком.

Как сделать итальянский маникюр дома

Сначала нужно подготовить ногти. Им придают желаемую форму, аккуратно полируют поверхность и ухаживают за кутикулой. Чистая и ухоженная основа имеет большое значение для получения аккуратного результата.

После подготовки нужно нанести базовое покрытие. Далее тонкой кисточкой следует наметить линии, до которых будет доходить цветной лак. С обеих сторон ногтя должны остаться очень узкие промежутки.

Денни Таварес советует наносить лак тремя движениями : сначала провести кисточкой по центру ногтя, а затем сделать по одному мазку с каждой стороны, не выходя за предварительно намеченные границы.

: сначала провести кисточкой по центру ногтя, а затем сделать по одному мазку с каждой стороны, не выходя за предварительно намеченные границы. После этого тонкой кисточкой можно еще раз пройтись вдоль краёв, используя минимальное количество лака. Это поможет сделать линии более чёткими и ровными.

Если покрытие случайно вышло за пределы, Жаклин Фам советует удалить излишки чистой плоской кисточкой.

Как правильно нанести второй слой

Второй слой лака Денни Таварес называет самым важным этапом . Именно во время его нанесения можно немного приблизиться к кутикуле, выровнять покрытие и скрыть мелкие недостатки.

. Именно во время его нанесения можно немного приблизиться к кутикуле, выровнять покрытие и скрыть мелкие недостатки. Лак нужно наносить так, чтобы ранее намеченные боковые линии плавно соединились со всем покрытием. При этом с боков должны остаться тонкие промежутки.

После нанесения второго слоя края ещё раз очищают плоской кисточкой. Если сухая кисточка не убирает лак, её можно слегка смочить средством с ацетоном. Однако Фам советует не использовать слишком много жидкости, иначе лак может собраться у кутикулы.

Завершают маникюр верхним покрытием. После высыхания лака на руки наносят увлажняющее средство, а на кутикулу – специальное масло.

В результате ногти приобретают аккуратный и изящный вид, а благодаря узким неокрашенным полоскам кажутся значительно длиннее и стройнее.

OBOZ.UA писал, как сделать гламурный маникюр с блестками.

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