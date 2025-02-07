Трикотажные костюмы – писк моды: как выбрать стильную комбинацию на любой случай жизни

Трикотажные костюмы остаются актуальными уже не первый год благодаря своей универсальности. Они не только выглядят стильно, но и обеспечивают комфорт и уют зимой.

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На сайте Harpers Bazaar рассказали, что с трикотажными костюмами легко создать как формальные, так и повседневные образы. Достаточно в комплект из брюк и кофточки добавить акцентные аксессуары, макияж и укладку. Из-за большого спроса, дизайнов трикотажных костюмов стало больше – от спортивных фасонов до классических.

Брюки свободного кроя и свитер

Ансамбль из штанов широкого кроя и свитера в нейтральных оттенках отлично подойдет для рабочих будней, а также для прогулок по городу. С помощью аксессуаров можно сделать образ более интересным и стильным. Тем не менее, зимой погода часто бывает не самая лучшая, поэтому в дождливые дни или когда падает мокрый снег, следует отказаться от светлой одежды.

Джогеры и худи

Сочетание джогеров и худи – хороший вариант для путешествий, поездок загород или прогулок по парку. Для активного отдыха идеально подойдет трикотажный костюм в спортивном стиле.

Брюки палаццо и водолазка

Для более деловых образов стоит обратить внимание на штаны палаццо и свитер с горловиной. Трикотажный костюм согреет в холодную погоду, а также придаст зимним лукам элегантности. В таком образе можно смело идти на свидание, в кафе или на встречу с друзьями.

Кофточка поло и брюки свободного кроя

Свитер с вырезом и воротничком прекрасно сочетается с брюками палаццо. Благодаря свободному крою такой костюм будет красиво выглядеть на любой фигуре. Сдержанный и стильный дизайн обеспечивает повседневному образу изящество. Аксессуары, например сумки или украшения дополнят лук и превратят его в более изысканный вариант.

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