Три весенних тренда, от которых сходят с ума во Франции

Француженки на протяжении многих лет остаются для модников настоящими образцами стиля, ведь всегда идут в ногу с современными тенденциям, при этом не отказываясь от присущих себе изысканности и элегантности. Отличительной чертой гардероба жительниц Франции всегда был минимализм, и именно этот принцип лег в основу главных трендов весны 2026 года.

Нарядные рубашки, небольшая бахрома и обувь на плоской подошве помогут без лишних усилий создать женственные образы, которые точно не оставят вас без внимания. О трех главных трендах этого сезона, от которых сходят с ума во Франции, рассказали редакторы издания Who What Wear.

Бахрома

На первый взгляд может показаться, что бахрома не имеет ничего общего с минимализмом, однако главный секрет заключается в правильной стилизации. Француженки часто предпочитают монохромные аутфиты без ярких цветов или фактурных силуэтов, "изюминки" которым добавляют с помощью контрастной бахромы.

Блузы с короткими рукавами

Модницы из Франции стараются держаться подальше от чрезмерной детализации образов или громоздких силуэтов, поэтому главным элементом весеннего гардероба делают рубашки. В этом сезоне на пике популярности будут блузы с короткими рукавами, украшенные изящными деталями, как, например, английской вышивкой.

Мюли на плоской подошве

Мюли – это обувь, которая идеально подойдет для весеннего периода, когда ходить в сапогах уже слишком жарко, а вот для сандалий еще рано. Они изящно смотрятся на ноге и, что самое важное, легко сочетаются с любым стилем одежды: от классических брюк до пышных платьев.

