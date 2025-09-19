Тренды 90-х вернулись: какая обувь снова в моде этой осенью

Фанатки сериала "Секс в большом городе" радуются – трендовая обувь, которая появлялась в кадре шоу возвращается. На подиумах сезона можно было увидеть множество минималистичных моделей в эстетике 1990-х годов.

Видео дня

Британский Vogue определил семь обувных трендов эпохи Кэрри Брэдшоу, которые вернутся в моду этой осенью. Ожидайте элегантности без излишеств и отхода от гламура.

Туфли-браслеты

Обувь с ремешком, охватывающим щиколотку, отсылает к соблазнительной эстетике Gucci. Максимилиан Дэвис добавил похожую деталь к эффектным каблукам в своей осенне-зимней коллекции Ferragamo 2025.

Туфли "Мэри-Джейн"

Возрождение моды на игривые и подчеркнуто женственные туфли "Мэри-Джейн" началось не в этом сезоне. Но эта осень делает их особенно актуальными. В 1990-х годах этот стиль обожал Джон Гальяно, сейчас их возрождает Николя Жескьер из Louis Vuitton.

Мюли

Мюли с открытой пяткой стали неотъемлемой частью гардероба 90-х благодаря усилиям минималистичных брендов, таких как Helmut Lang и Calvin Klein. Среди модных домов, ставших флагманами возрождения модели, — Schiaparelli, где Дэниел Роузберри.

Балетки

Есть ли модный дом, который ассоциируется с балетками больше, чем Chanel? В 1999 году Карл Лагерфельд подарил им острые носы, однако сейчас на подиумы возвращается именно классическая версия с круглым носом. Такие бренды как Rokh двигают эту моду вперед.

Лоферы

Дизайнерские лоферы – это яркое проявление популярного сейчас преппи-стиля. В 1998 году их интегрировал в свою коллекцию Йоджи Ямамото, а сейчас они стали фаворитами Miu Miu. Носить лоферы рекомендуют с юбкой нестандартной длины и носками, как у школьницы.

Металлические сапоги

Платья были не единственными блестящими деталями на показе Rabanne осень/зима 2025. Ретро-футуристический бренд добавил к ним несколько пар серебристых сапог с металлическим блеском. Они напомнили о легендарной модели, в которые Клаудиа Шиффер шагала по подиуму на показе коллекции Versace в 1995 году.

Классические шпильки

Классические туфли-лодочки на шпильке никогда не выходят из моды, но они были особенно популярны в середине 90-х. Elisabetta Franchi в новой коллекции соединила их с прозрачными колготками и джинсовой юбкой-карандашом. Получилось немножко более расслабленно, чем у Mugler в коллекции осень/зима 1995 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой принт на обуви станет трендом осени-зимы этого года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.