Какую обувь выбрать на осень: популярный принт снова заполонил тренды

Теплая половина осени – любимое время для фанатов обуви. Ведь наконец можно надеть что-то более выразительное, чем миниатюрные босоножки или балетки. Этой осенью на их улице двойной праздник – в моду возвращается чрезвычайно выразительный принт.

Как пишет издание Who What Wear, ленты инфлюенсеров уже заполонили модели, запринтованные под леопарда. Подобные пары можно было встретить на гостях Недели моды в Копенгагене. А блогер Алекса Чанг выбрала леопардовые шлепанцы для прогулки по Венеции во время проведения в городе кинофестиваля.

Каждую осень леопардовый принт привлекает к себе много внимания, но в этом году он особенно актуален во всех категориях – от обуви до верхней одежды. Пятнистые вещи позволяют модницам и модникам оставаться в рамках тренда на минимализм и при этом выбирать для себя вещи, которые были бы акцентными даже без сложного кроя или причудливого наслоения.

Но на какой обуви в этом сезоне уместен леопардовый принт? На самом деле, на любой – от вьетнамок и мюлей до сапог и тяжелых ботинок. И комбинировать ее можно с такими же аксессуарами – это тоже сейчас тренд.

