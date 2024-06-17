Тренды 2000-х возвращаются. Названа самая модная модель шорт на лето 2024

Мода 2000-х уверенно увлекает тренды в этом году. Новая летняя тенденция не стала исключением. Эксперты неожиданно назвали "джорты" хитом этого сезона. Как следует из названия – это сочетание шорт-бермудов и джинсов, которые создают интересный мешковатый силуэт.

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Современные инфлюэнсеры пользуются универсальностью джортов, сочетая их как с блейзерами и туфлями на каблуке, так и с кроссовками и футболками, пишет NY Post. "Мы наблюдаем значительный рост количества потребителей, которые укорачивают джинсы, чтобы получить идеальную пару шорт", – сказала The Guardian в прошлом году Франческа Силер, директор по маркетингу Beyond Retro.

Билли Айлиш, поклонница бермудов, выбрала эту пару шорт для выступления на The Tonight Show в декабре 2023 года. Эмили Ратаковски и Белла Хадид неоднократно надевали трендовую вещь в прошлом сезоне. Согласно статистике, количество поисковых запросов "длинные джинсовые шорты" в соцсети Х резко возросло. Тем временем в TikTok более 77 тысяч видео используют хэштег #jorts.

Тенденция к джортам, когда-то ассоциировавшимся с хип-хопом и скейтами, надолго закрепится среди трендов, частично благодаря их универсальности и удобству. "Я ношу их с блейзером и изящной обувью в офисе, где действует дресс-код, но мне нравится, что я также могу носить их с футболкой в пабе на выходных", – говорит Оливия Бакстон Смит, модная редактор Drest.

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